Rusko kaivaa lisää kuvettaan – tämän vuoden talousarvioon yli 170 000 euron lisämäärärahat

Jukka Vehmanen

Ruskon ensi vuoden talousarvio meni kunnanvaltuuston viime kokouksessa läpi yksimielisesti ja muutoksitta, mutta valtuusto joutui hyväksymään tämän vuoden talousarvioon yli 170 000 euron lisämäärärahat.

Valtuusto oli myönsi jo marraskuussa matkustajakadosta kärsineelle Turun seudun joukkoliikenne Fölille 70 000 euron lisämäärärahan, mutta rahaa tarvitaan lisää runsaat 46 000 euroa. Ruskolaiset veronmaksajat joutuvat siten maksamaan Fölistä tänä vuonna 116 000 euroa arvioitua enemmän.

Henkilöstömenoihin valtuusto myönsi 128 000 euron lisämäärärahan. Ylitys johtuu sijaismäärärahojen ylittymisestä. Varhaiskasvatuksen työntekijöillä on muun muassa ollut vuoden aikana pitkiä sairauslomia ja lisäksi lyhyempiä sairauslomia on ollut arvioitua enemmän.

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot jäävät pienemmiksi kuin talousarviossa on arvioitu. Syynä tähän on osaltaan 5-vuotiaiden maksuttomuuden tuoma tulonmenetys. Lisäksi yli kolme vuotiaita lapsia on ohjattu yksityiseen varhaiskasvatukseen, koska omat paikat ovat täynnä.