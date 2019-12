Loimaalaiselta pellolta löytyi lauantaina raadeltu koira. Poliisin tietojen mukaan koira oli kadonnut omistajaltaan viime torstaina. Omistaja löysi koiransa kuolleena Koskelantiellä sijaitsevalta pellolla.

Toistaiseksi ei ole selvinnyt, mikä eläin koiran kuoleman on aiheuttanut. Todennäköisesti kyseessä on suurpeto. Asiasta on ilmoitettu petoyhdyshenkilölle.