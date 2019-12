Logomo täyttyy kotimaisesta muotoilusta – Sohvila luottaa merinovillaan

Timo Jakonen

– Merinovilla on vauvan- ja lastenvaatteissa minusta ainoa oikea materiaali, sillä se ei kutita. Talviaika on tietysti tuotteideni suurinta sesonkia. Kesä on hyvää aika kartuttaa varastoja. Ensimmäiset tilaukset alkavat tulla elokuussa, toteaa Anna-Sofia Koivuniemi.