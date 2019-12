Lounaspaikka: Kanaa monella tapaa

Haluamme, että kaikki on kotimaista ja että kanasta käytetään kaikki osat hyödyksi. Siksi meillä on tarjolla niin filettä, reittä, siipeä kuin koipea, yrittäjä Kirsi Nummela kuvaa.

Koski TL:ssä asuvat Kirsi ja Marko Nummela ovat sekä maanviljelijöitä että kanankasvattajia. Kolmisen vuotta sitten he saivat idean, miten käyttää oman, Huttulan tilan kanoja hyödyksi. He päättivät rakennuttaa keittiöllisen ruokavaunun, jossa pystyy sekä valmistamaan ruokaa että myymään sitä. Tällä kärryllä lähdettiin sitten vuoden 2016 kesällä kiertämään festareita ja kesä oli menestys. Niinpä pian, marraskuussa 2016 jo perustettiin ravintola Zici kauppakeskus Myllyyn.

Eero Saarikoski Zicin ruokalistalla on erilaisia kana-annoksia.

Nyt Myllyn ravintola on ollut avoinna kolme vuotta ja asiakkaita on riittänyt. Joulunalusaika on niin kaupoissa kuin ravintoloissa kauppakeskuksen sesonkiaikaa.

Myllyn ravintolan toiminnasta vastaa ravintolapäällikkö Kim Laitinen. Hänellä itsellään on pitkä tausta pikaruoka-alalta.

– Olen ollut 22 vuotta monikansallisessa pikaruokapaikassa töissä, ja tänne oli hienoa tulla töihin kun kaikki on kotimasta ja tuoretta, hän kuvaa.

Laitinen sanoo, että heidän ravintolassaan asiakaspalvelu on tärkeää ja asiakaspalautteen perusteella myös tuotteita voidaan muokata helposti. Leivitettyä kanaa on saatavilla myös gluteenittomana versiona, ja kasvissyöjille voidaan pyynnöstä räätälöidä esimerkiksi halloumi-nacho-salaatti.

Asiakkaiden pyynnöstä listalle lisättiin myös muun muassa annos, jossa on kanafileiden ja ranskalaisten lisäksi salaattia. Päätän maistaa tätä FreshZici-nimistä annosta. Annokseen kuuluu leivitetty rintafile sekä reisipala, ranskalaisia, salaatti ja valinnan mukaan joku kastikkeista.

Ranskalaiset ovat rapeita ja kana on erittäin mureaa ja pehmeää, jonka vastapainona on maissileivitetty rapea kuori. Raikas salaatti tasapainottaa annosta ja currykastikkeeseen eksoottista säväystä antaa mango. Annos on myös hyvin runsas ja sillä taltutetaan suurempikin nälkä.

– Olemme maalta, niin haluamme, että annokset ovat maalaismaisen runsaita, Nummela hymyilee.

Zici on avoinna aina kauppakeskuksen aukioloaikoina ja sen annosruokia on saatavilla koko päivän. Laitisen mukaan vilkkainta ravintolassa on iltapäivisin ja viikonloppuisin, mutta moni käy myös lounaalla.

– Lounasaikaan meillä on kaksi annosta lounashintaan ja lounasannoksiin kuuluu myös vesi ja kahvi. Ja lounasaikaan kahvi kuuluu hintaan, ottipa minkä annoksen tahansa, hän kertoo.

Tällä hetkellä Zicillä on yksi ravintola sekä ruokavaunu, joka kiertää kesäisin. Suunnitelmissa on kuitenkin tulevaisuudessa avata useampikin Zici-ravintola. Kanaa tarjoavia pikaruokapaikkoja kun ei Suomessa juurikaan ole.

– Eikä esimerkiksi ylikansallisissa ketjuissa käytetä kotimaisia tuotteita kuten meillä. Paitsi kana, myös salaatti on kotimaista, ranskalaiset on tehty kotimaisesta perunasta ja jopa kaikki kalusteet ravintolassamme on suomalaisia, Nummela kertoo.

Hän sanoo, että kanaa tarjoavalle pikaruokapaikalle on ollut kysyntää, sillä suomalaiset pitävät kanasta ja sitä syödään paljon.

– Kanan kulutus on kasvanut 8–10 prosentin vuosivauhtia, hän tietää.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.