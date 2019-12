Poliisi varoittaa valepoliiseista – kysyvät puhelimitse pankkitunnuksia ja tilien saldoja

Poliisi on saanut Satakunnan seudulla muutamia rikosilmoituksia valepoliiseista. Valepoliisit ovat ilmoitusten perusteella aktivoituneet soittelemaan ihmisille pankkitunnusten ja tilien saldojen kalastelutarkoituksissa.

Lounais-Suomen poliisilaitos haluaakin nyt muistuttaa, että viranomaiset eivät koskaan tiedustele tällaisia tietoja puhelimitse tai sähköpostiviestillä.

Poliisin mukaan tällaisilla tiedustelijoilla on aina rikollinen tarkoitus mielessään. Jos oma kortti katoaa tai on varastettu, tai sitä epäillään väärinkäytetyn, niin kortin voi sulkea soittamalla pankkien korttien sulkupalveluun. Palvelu on auki 24 tuntia vuorokaudessa.

Valepoliisien soitoista poliisi neuvoo tekemään rikosilmoituksen poliisipäivystykseen soittamalla 112 tai tekemällä ilmoituksen sähköisesti www.poliisi.fi-sivuilla.