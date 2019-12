Funikulaari ei toimi – vika nopeudenrajoittimessa

Vast: säästöä tulee

Ja tällä on asiaan mitään liittymää kun on ilmoitettu että Kone vastaa huollosta...?



Viimeksi kun katsoin ei Kone Oyj ollut osapuoli Arkean tai Kuntecin tes - sopimusneuvotteluissa.



Ja vaikka Kone vastaa huollosta, ei se vastaa varaosien toimivuudesta. Jos varaosa, jonka Kone vaihtaa (ottaa edellisen pois ja asentaa uden) valmistajan ohjeiden mukaisesti, ei toimi ei se ole Koneen vika, vaan varaosan valmistajan.



Jos Kone vastaa siitä että funikulaari toimii ja funikulaari ei toimi on se Koneen vika.



Jälkimmäinen on eri asia kuin pelkkä huolto.