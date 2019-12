Majatalon käyttökielto palautui hallinto-oikeudesta Naantalin puitavaksi

Hanne Yli-Parkas

Naantalilaisen majatalon pitkään jatkunut käyttökieltokiista eteni jälleen piirun verran torstaina. Naantalin kaupunki asetti jo viime vuoden tammikuussa kaupungin keskeisellä paikalla sijaitsevan rakennuksen käyttökieltoon, sillä kiinteistön katsottiin olevan vaaraksi siellä majoittuville.

Asia siirtyi Turun hallinto-oikeuden ratkaistavaksi yrittäjän valitettua päätöksestä.

Torstaina hallinto-oikeus kumosi lautakunnan asettaman käyttökiellon ja palautti asian uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan Naantalin viranomaisten tekemässä tarkastuksessa havaitut epäkohdat eivät aiheuta ilmeistä vaaraa asukkaille.

Koska rakennusten kunnossapitovelvollisuus on kuitenkin laiminlyöty, on asia palautettava lautakunnan käsiteltäväksi mahdollisten korjausmääräysten antamiseksi.

Hallinto-oikeus piti ennallaan lautakunnan määräyksen, jonka mukaan omistajan on selvitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle suunnitelmansa rakennusten kunnostamisesta.

Selvityksen aikarajaksi hallinto-oikeus asetti helmikuun alun.

Kiistan kohteena oleva majatalo on kaksikerroksinen rakennus, jossa on kahdeksan huoneistoa. Lisäksi siihen kuuluu pihapiirin sauna ja kaksi yhden asunnon taloa. Asemakaavassa kolme tontin rakennuksista on suojeltuja.