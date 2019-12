Hanne Yli-Parkas

Saramäen vankilassa pyörineen laajan huumekaupan tutkinta on siirtynyt syyttäjälle. Helsingin Sanomien mukaan poliisi epäilee Turun United Brotherhoodin johtajaa ja pariakymmentä muuta henkilöä satojen Subutex-tablettien junailusta Saramäen ja Riihimäen vankiloihin.

Seitsemän epäillyistä on yhä vangittuina. Kahdeksalla epäillyistä on poliisin mukaan taustaa järjestäytyneessä rikollisuudessa. Kaikkiaan törkeässä huumerikosjutussa on 21 epäiltyä.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan epäiltynä on muun muassa mies, joka on mukaan johtanut Turun United Brotherhoodia.

Nyt syyttäjälle siirtynyt tutkinta on osa mittavaa tutkintatoimien sarjaa, jotka poliisi on kohdistanut United Brotherhood -liivijengiin. Poliisi tiedotti jengiin kohdistamistaan toimista syksyllä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Epäiltyjen vangitsemisesta kertoi Turun Sanomat syyskuun alussa.

Lue myös: Poliisi päässyt poikkeuksellisen laajan huumejutun jäljille Turussa – jo yhdeksän epäiltyä vangittu

Viranomaiset iskivät kovaa United Brotherhoodiin: valtaosa jäsenistöstä on nyt kiinniotettuna, ja järjestöä vaaditaan kiellettäväksi