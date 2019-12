Kynnys-palkinto esteettömän lintulavan suunnittelusta Mietoistenlahdelle

Mynämäen–Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys palkitaan Turun Kynnys-palkinnolla esteettömän lintulavan suunnittelusta ja rakentamisesta Mietoistenlahden lintujensuojelualueen reunalle.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että Mietoistenlahti on Varsinais-Suomen manneralueen merkittävä lintualue ja arvokas luonto- ja kulttuurialue.

– Lahden käytettävyyttä luontoretkeilyyn ja lintumaailman seurantaan on tämän luonnonsuojeluyhdistyksen työn avulla saatu parannettua. Nyt kaikilla harrastajilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet luonnonsuojelualueen rikkaan linnuston tarkkailuun linnustoa häiritsemättä, Kynnys ry:n Turun toimikunnan tiedotteessa todetaan.

Hanke on toteutettu osin Leader-rahoituksen ja usean tahon yhteistyönä, jossa Kynnys ry on yhtenä ollut mukana. Päävastuu on ollut Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistyksellä.

Järjestyksessä 18. Kynnys-palkinnon luovuttaa Turun Kynnyksen puheenjohtaja Markku Vuorinen kansainvälisen vammaisten päivän juhlassa tiistai-iltana Ruusukorttelissa.

Kynnys ry on valtakunnallinen vammaisten ihmisten ihmis- ja perusoikeusjärjestö. Yhdistyksen Turun toimikunta myöntää vuosittain Kynnys-palkinnon, palan aitoa tammikynnystä kehyksissä, vammaisten ihmisten huomioimisesta, heidän asemansa parantamisesta sekä ihmisoikeuksien edistämisestä.

