Video: Marian synnytys käynnistyy funikulaarissa, itämaan tietäjät saapuvat förillä

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä teki jouluvideon, jossa jouluevankeliumista tutut henkilöt tuotiin nykypäivän Turkuun, Aurajoen rannoille, förille, funikulaariin ja Iso-Heikkilän observatoriolle.

Videolla Maria ja Joosef matkaavat jokirantaa kohti Kakolanmäkeä, mutta joutuvat jäämään funikulaariin, sillä majatalossa ei ole heille tilaa. Kun tieto Jeesus-lapsen syntymästä saavuttaa paimenet ja itämaan viisaat tietäjät, nämä lähtevät täyttä päätä katsomaan vastasyntynyttä Vapahtajaa.

– Halusimme tehdä videon, jossa on pilkettä silmäkulmassa, mutta myös joulun sanoma, kertomus Jeesuksen syntymästä, kertoo seurakuntayhtymän viestinnän suunnittelija Annina Herranen tiedotteessa.

Kaikki videon näyttelijät ovat Turun ja Kaarinan seurakuntien työntekijöitä. Edustettuina ovat eri ammattiryhmät papeista kanttoreihin ja lastenohjaajista hautausmaatyöntekijöihin. Videon kertojaäänenä toimii arkkipiispa Tapio Luoma.

– Haalimme väkeä mukaan paitsi mahdollisimman monesta seurakunnastamme myös mahdollisimman monesta eri ammattiryhmästä, sillä ihmiset eivät välttämättä edes hoksaa, kuinka paljon erilaisia työtehtäviä seurakunnista löytyy, Herranen kertoo.

– Oli myös mahtavaa, että arkkipiispa innostui lähtemään mukaan kertojaksi. Hänen äänensä sopii täydellisesti jouluevankeliumin kertomiseen, Herranen innostuu.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Seurakunnan viestinnästä kerrotaan, että idea huumorilla sävytetystä jouluvideosta on kytenyt jo vuosia, mutta funikulaarin käyttöön ottaminen viime keväänä sai ideat lentämään toden teolla. Video kuvattiin kahtena päivänä loka-marraskuun taitteessa.

– Keli oli kuvatessa aika syksyinen, mutta toisaalta tämä Turun seudun joulukin on usein todella vähäluminen, nauraa Herranen.

Videon on ohjannut Jukka Kittilä. Kittilä on ohjannut muun muassa Vartiovuorenmäen kesäteatterin viimekesäisen Robin Hood -näytelmän sekä työskennellyt toimittajana Turun Sanomien kulttuuritoimituksessa. Videon on kuvannut ja editoinut Simo Ahtee. Pianomusiikista vastaa kanttori Olli-Pekka Laakkonen ja Maa on niin kaunis -laulusta Morel-kvartetti. Musiikin on äänittänyt Joonas Holmén.