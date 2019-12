TA-Yhtiöihin kuuluva TA-Asumisoikeus rakennuttaa Liedon keskustaan uusia asumisoikeusasuntoja. Osoitteeseen Nuolemontie 22 rakennetaan yhteensä 35 kerrostaloasuntoa. Kuusikerroksisen talon asuntojen arvioidaan valmistuvan marraskuun 2020 lopussa.

Talon asunnot vaihtelevat tupakeittiöllisistä 38 neliömetrin yksiöistä 78 neliömetrin neljän huoneen perheasuntoihin. Kaikissa asunnoissa on sauna.

Kiinteistöstä tulee täysin savuton. Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa.

Rakennuskohteen urakoitsijana toimii Hartela Länsi-Suomi Oy ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy.

Ensimmäinen hakuaika asumisoikeusasuntoihin on käynnissä ja jatkuu 16. joulukuuta saakka, jonka jälkeen asuntoihin on jatkuva haku. Asuntojen arvioitu valmistumisajankohta on marraskuun 2020 lopussa.