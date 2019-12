Tuomiokirkon joulukuusi löytyy kaupungin opaskartalta

Turku julkaisi joulukauden kunniaksi valtakunnan ykköskuusen rekisteritiedot opaskartalla. Tuomiokirkon joulukuusi on joulukuun ajan nähtävissä karttapalvelun puurekisteristä, josta löytyy tiedot kaikista kaupungin rekisteriin kirjaamista puista.

Opaskarttapalvelu sisältää muutenkin suuren määrän tietoa erilaisista kaupungin rekistereistä. Palvelusta löytyviä tietoja lisätään ja kehitetään jatkuvasti. Kuluvana vuonna karttapalvelussa on muun muassa julkaistu avoimena datana kolmiulotteisen kaupunkimallin aineistoa.

– On oikeasti todella upeaa, että meillä on mahdollisuus jakaa helposti lähestyttävää tietoa kaupunkilaisille. Puurekisteri on yksi esimerkki siitä valtavasta tietomäärästä, jota voimme tuoda esille, kertoo paikkatietoinsinööri Kaisa Utriainen kaupungin tiedotteessa.

Puurekisteriaineisto valtakunnan ykköskuusineen löytyy karttapalvelusta valitsemalla palvelun vasemmasta laidasta näytettävät karttatasot ja valitsemalla aktiiviseksi ”Kadut ja puistot” -ryhmän alta taso ”Puut”. Lisätietoja puusta saa esille klikkaamalla kartalla näkyvää kuusen symbolia.

Karttapalvelun ylläpidosta vastaa Kaupunkiympäristötoimialan Paikkatieto ja kaupunkimittaus.

