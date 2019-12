Käsitöitä minikoossa – raisiolainen Ninna Mäkinen harrastaa nukkekotiaskartelua

– Parasta tässä on käsillä tekeminen. Ja se, että nämä käsityöt mahtuvat niin pieneen tilaan, nukkekotiharrastaja Ninna Mäkinen naurahtaa.

Tosin kun nukkekotiaskartelua on harrastanut 17 vuotta kuten Mäkinen, kaikki askartelut eivät enää mahdu kovinkaan pieneen tilaan. Mäkisellä on kotonaan paitsi eri kokoisia nukketaloja, myös pienempiä roomboxeja sekä paljon erilaista välinettä ja tarviketta joita nukkekotiaskartelussa käytetään.

– Me muutimme juuri uuteen kotiin ja sinne teetimme minulle ison kaapin, jonka sisälle sain nukkekoteja. Itse askartelutarvikkeet ovat sitten työhuoneessa, hän kertoo.

Nukkekotiaskarteluun Mäkinen hurahti 17 vuotta sitten.

– Jäin silloin esikoisestani äitiyslomalle ja mietin, mitä voisin alkaa tehdä kotona ollessani, hän muistelee.

Kädentaidot olivat Mäkiselle tuttuja, sillä koulutukseltaan hän on tekstiiliartesaani ja pukuompelija. Niinpä nukkekotiaskartelu innosti, vaikkakin nyt pukuja ommellaan huomattavasti pienemmässä koossa kuin ihmisvaatteita.

Mäkinen hurahti nukkekotiaskarteluun täysin ja muutaman vuoden sitä harrastettuaan alkoi myös vetää nukkekotikursseja Raision työväenopistolla. Nykyisin hän kuuluu Raunistulan nukkekotikerhoon, ja itse asiassa kerho on alkuunpantu juuri tuolla hänen pitämällään kurssilla.

– Kurssin jälkeen pidimme porukalla ”miniasuntomessut” ja sen jälkeen samalla porukalla perustimme yhteisen askartelukerhon. Kokoonnumme Raunistulan seurakuntakodilla, mistä nimi, Raunistulan nukkekotikerho tulee, Mäkinen kertoo.

Raunistulan nukkekotikerho on ollut nyt toiminnassa kymmnen vuotta. Jäseniä on parikymmentä ja ryhmä on jaettu kahtia, joista molemmat ryhmät kokoontuvat kerran viikossa askartelemaan yhdessä.

Jokaisella kerhon kokoontumiskerralla kukin jäsen on vuorollaan ohjausvastuussa. Nukkekotiaskartelu on monipuolinen harrastus, sillä huonekaluja, vaatteita, esineitä ja tarvikkeita voidaan valmistaa monilla tekniikoilla. Kun yksi osaa ommella, toinen nikkaroida ja kolmas vääntää rautalangasta, voi hän vuorostaan opettaa taitojaan muille.

– Olen esimerkiksi oppinut harrastuksen myötä käyttämään tinakolvia, Mäkinen kuvaa.

Raunistulan nukkekotikerholla on perinteisesti ollut joulun alla Turussa Elvina Cafén ikkunassa esillä nukkekotikokoisia hiiriä eri miljöissä. Tänä vuonna Raunistulan hiiriä pääsee sen sijaan katselemaan Turun pääkirjastoon, jossa Raunistulan hiiret Korvatunturilla -näyttely on avoinna tammikuun lopulle saakka.

Raunistulan nukkekotikerhon askarteluja on tällä hetkellä esillä myös Kinopalatsin aulassa, jossa kerholaiset ovat tehneet omat tulkintansa eri elokuvista. Mäkiseltä mukana on kohtaus Mielensäpahoittaja-elokuvasta.

Mäkinen kertoo, että vielä kymmenkunta vuotta sitten aikuisten nukkekotiharrastusta saatettiin ihmetellä. Harrastuksesta on tullut koko ajan kuitenkin suositumpaa.

– Nykyisin sitä ei enää rinnasteta nukkeleikkeihin vaan se ymmärretään pienoismalliharrastukseksi, Mäkinen toteaa.

Leffat laatikoissa – Raunistulan nukkekotikerho esittää 31.12. saakka Kinopalatsi, Kauppiaskatu 1. Äänestys parhaasta laatikosta: lyyti.fi/p/LeffatLaatikoissa

Raunistulan hiiret Korvatunturilla -näyttely 25.1. saakka Turun pääkirjasto, Saaga, Linnankatu 2.