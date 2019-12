Lounaspaikka: Kotiruokaa ja leipomon herkkuja

Reilu kolme kuukautta sitten lounaskahvila Bulleriina avasi uuden toimipisteen Turkuun Telekadulle.

– Minulta kysyttiin, haluaisinko tulla näihin tiloihin. Hetken aikaa mietin, että haluanko laajentaa uudella lounaspaikalla, lounaskahvila- ja konditoriayrittäjä Tiina Mäkelä kertoo.

– Tarjous oli kuitenkin niin houkutteleva, että tartuin siihen. Oikeastaan jokainen paikkani on tullut sitä kautta, että minua on pyydetty tilaan. Lounaspaikan lisäksi sain nyt myös yritykseni palveluihin ison juhlatilan sekä kokoustilat, hän jatkaa.

Reilu 80-paikkainen ravintola tarjoaa lounasta jokaisena arkipäivänä. Mäkelän mukaan paikka on otettu hyvin vastaan, vaikka aukiolokuukausia on ollut vasta vähän. Alueella on paljon eri alan yrityksiä. Mäkelä korostaa, että paikka on avoinna ihan jokaiselle, vaikka osa ruokailijoista saapuukin lähialueen työpaikoista.

Bulleriinassa tarjoillaan kotiruokaa, jonka Mäkelä määrittelee ruuaksi, joka on alusta lähtien itse valmistettua ja lisäaineetonta. Sama linja on Mäkelän kaikissa toimipisteissä. Ruokien valmistamisesta vastaavat jokaisessa paikassa omat kokit.

– Tänne Telekadulle palkkasin kaksi uutta kokkia. Kaikkiaan minulla on yksitoista työntekijää. Olen tyytyväinen, että olen saanut ammattitaitoista työvoimaa, sillä alalla on pulaa hyvistä tekijöistä.

Mäkelä siirsi myös konditoriansa Kaarinan toimipisteestä Turkuun, jossa keittiötila on suuri. Alun perin Mäkelä lähtikin alalle ja yrittäjäksi, koska hän oli innostunut leipomisesta sekä ruuanlaitosta. Ensimmäisen leipomo-konditoriansa hän perusti Ruskolle 14 vuotta sitten. Tämän jälkeen paikkoja alkoi tulla pikkuhiljaa lisää.

– Toisena kohteena minulle tuli Liedon lounaskahvila. Silloin mietin, että joko minun pitää laajentaa tai ehkä lopettaa. Laajentaminen oli se oikea vaihtoehto, Mäkelä sanoo.

Lounailla perinteinen kotiruoka on se, mitä Mäkelä haluaa tarjota, mutta se on myös sitä, mitä asiakkaat toivovat.

– Vuosienkin jälkeen jaksan aina yllättyä esimerkiksi hernekeiton suosiosta, Mäkelä toteaa hymyillen.

– Niin se vain on, että hernekeitto ja pannukakku ovat yksi suosikeista. Suosikkiruokiin kuuluvat myös lihapullat ja perunamuusi ja erilaiset kalaruuat.

Marttiina Sairanen Mozzarellasta, gnoccheista ja tomaattikastikkeesta syntyi herkullinen ja täyttävä annos.

Telekadulla Bulleriinassa on lounaalla tarjolla kahta eri lämmintä ruokaa, keittoa sekä lisäksi runsas salaattipöytä. Asiakas voi valita lämpimät ruuat ja salaatin, keittolounaan, tai salaattipöydän tai koko lounaskattauksen. Lounaaseen kuuluu lisäksi paikanpäällä leivottua leipää sekä kahvi tai tee ja pieni jälkiruokapulla. Lounasmenut vaihtuvat viikoittain.

Testipäivänä tarjolla oli suosittuja pyöryköitä, tällä kertaa lampaanpyöryköitä chorizoperunoilla, mozzarellagnoccheja basilika-tomaattikastikeessa sekä sienikeittoa. Lounaalla on huomioitu erityisruokavaliot.

Testattavaksi valitsin mozzarellagnocchit basilika-tomaattikastikeessa, sillä harvemmin olen kohdannut gnoccheja lounaalla. Vaikka raaka-aineita ei annoksessa montaa ollut, oli yhdistelmä erittäin maittava ja tomaattikastike onnistunutta. Annoksen kruunasi vasta leivottu tuore sämpylä sekä runsaan salaattipöydän antimet.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.