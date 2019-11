Anne Savolainen

Sisäministeriö nimitti perjantaina valtiotieteiden maisteri Risto Lammin Lounais-Suomen poliisilaitoksen uudeksi poliisipäälliköksi. Lammi ottaa viran vastaan 1. joulukuuta. Virka tuli avoimeksi poliisipäällikkö Tapio Huttusen jäädessä eläkkeelle.

Lammi teki perjantaina viimeisen työpäivänsä Vaasassa Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkönä. Ilmajoella syntynyt Lammi ehti toimia Vaasassa neljä vuotta ja neljä kuukautta.

– Lounais-Suomen poliisilaitos on maan toiseksi suurin, joten työnä poliisipäällikön tehtävä Turussa haastaa minut ja antaa uutta ammatillisesti, Lammi kertoo.

Vaasan ajasta lähes puolet kului Helsingissä, jossa Lammi toimi sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikkönä.

Poliisipäällikkönä hän aikoo turvata laitoksen toimintaedellytykset.

– Operatiivisesta johdosta vastaavat muut tiettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta, joten keskitän voimavarani henkilöstöasioihin, tulosohjaukseen ja talouteen.

Turkuun houkutteli myös kaupungin sijainti. Lammin vakituinen koti on Helsingissä, josta mies on ajanut maanantaiaamuisin Vaasaan kotona vietetyn viikonlopun jälkeen.

– Ajomatkaa on ollut 5,5 tuntia suuntaansa. Turusta matka on huomattavasti lyhyempi.

Avopuolison työpaikka on Helsingissä.

Lounais-Suomi on Lammille tuttua seutua.

– Toimin poliisin lääninjohdossa ylikomisariona Turussa 2001–2009. Sinä aikana ehdin vuonna 2006 toimia Kokemäen ja Loimaan kihlakunnissa poliisipäällikön sijaisena, Lammi kertaa.

Turusta mieleen on jäänyt parhaiten Turun kesä.

– Turku on miellyttävä ja kaunis kaupunki, joka on tietysti kesällä parhaimmillaan. Turulla on myös vireä kulttuuritarjonta.

Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla 1961 syntynyt Lammi on toiminut poliisina vuodesta 1982, ja hänellä on kolme aikuista lasta.

Lounais-Suomen poliisilaitos kattaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueet. Asukkaita on noin 800 000 ja henkilökuntaa noin tuhat. Poliisilaitoksen taloudellinen toimintakehys on noin 70 miljoonaa.

– Päällikön tehtävä kilpistyy siihen, että hallinto on hyvää, poliisipalvelut toimivat koko alueella tasa-arvoisesti ja henkilökunta voi hyvin, Lammi miettii.

Poliisipäällikkö johtaa poliisilaitoksen toimintaa ja vastaa poliisilaitoksen toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta, kehittämisestä, toimintaedellytyksistä sekä sisäisistä palveluista.

Lammin tehtävänä on muun muassa vastata poliisilaitoksen strategian määrittelystä ja strategisesta johtamisesta, poliisilaitoksen toimintaedellytyksistä ja toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta sekä vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet.

– Rekrytointiprosessin myötä perehdyin laitoksen tilanteeseen, ja Lounais-Suomen laitos on ollut naapurilaitoksemme. Meillä oli tapaamisia, joten olen kohtuullisen hyvin perillä asioista.

Varsinainen perehtyminen alkaa maanantaina, kun Lammi astuu Turun poliisilaitoksen ovesta sisälle.

Poliisipäällikön virkaan oli 12 hakijaa. Virka täytettiin viiden vuoden määräajaksi.

