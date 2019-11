Nuorten maajoukkuepelaaja Kevin Kouassivi-Benissan lainalle Interiin

Laitapelaaja Kevin Kouassivi-Benissan siirtyy HJK:sta lainalle Interiin kaudeksi 2020. Kouassivi-Benissan debytoi jalkapalloliigassa kasvattajaseuransa HJK:n paidassa kaudella 2018. Viime syksyn 20-vuotias lupaus pelasi lainalla RoPS:ssa. Liigaotteluita hänelle on ehtinyt kertyä 18. Kuluvan vuoden alusta alkaen hän on ollut myös Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen mukana pelaten esimerkiksi syksyn EM-karsinnoissa.

Interin päävalmentaja Jose Riveiro odottaa tuoreimmalta hankinnalta paljon.

– Kevin on harvinaisuus liigassamme. Hän on puhdas wing-back, jonka kunto-ominaisuudet ovat huippuluokkaa. Hän pystyy juoksemaan laidassa edestakaisin koko 90-minuuttisen ja pystyy laadukkaisiin ratkaisuihin hyökkäyspäässä. Hänellä on valtavasti potentiaalia ja toivottavasti hän näyttää sitä jo ensi vuonna täällä Turussa, Riveiro kiteyttää Interin tiedotteessa.

Lupaava pelaaja liittyy turkulaisseuraan intoa uhkuen.

– Tosi mahtavat fiilikset, että pääsee uuden joukkueen mukaan heti vuoden alusta ja pääsee heti antamaan oman panoksensa joukkueelle. Peliaikaa ansaitaan sitten päivittäisen kovan työn kautta. Inter joukkueena taistelee mestaruudesta, joten mahtavaa päästä sellaiseen joukkueeseen lainalle, Kouassivi-Benissan iloitsee.

FC Interin edustusjoukkue aloitti joulutaukonsa torstaina palaten joukkueharjoittelun pariin tammikuussa.