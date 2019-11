Haukkamäen kalliojyrkänne suojelualueeksi Salossa

Salon luonnonmetsäsäätiö osti Salon Meisalasta Haukkamäen alueelta kalliojyrkänteen pieneksi suojelualueeksi. Alue on laajuudeltaan noin 2,5 hehtaaria. Sen keskeinen osa on 20-metrinen kalliojyrkänne, jonka erikoisuuksia on noin neljä metriä syvä kalliolippa. Kallioalusta oli aikoinaan laidunaluetta, mutta nykyään varsin luonnontilaista metsää suurine puineen.

– Salon useat haukkamäet lienevät saaneet nimensä niillä aikoinaan asustaneista muuttohaukoista. Erikoisesti Uskelan emäpitäjä oli maamme tärkeitä muuttohaukkakeskuksia. Viimeiset haukat katosivat alueelta 1950-luvulla, kuvailee alueen merkitystä Salon luonnonmetsäsäätiön puheenjohtaja Juhani Karhumäki tiedotteessa.

Karhumäki kertoo jyrkänteen alla olevan muun muassa yksi Salon suurimmista pajukasveihin kuuluvista raidoista – nyt jo maapuuna. Mäen toisella laidalla on kolme muinaismuistohautoina rauhoitettua pronssikautista hautaa. Lähistöllä on myös muinaismuistoina rauhoitetut uhrikivinä toimineet kuppikivet.

Säätiö pyrkii suojelemaan ainutlaatuisia luontokohteita kulttuuriperintönä, sekä potentiaalisina elinpiireinä mahdollisille haukkojen paluulle.