Meyer Turku, Elomatic ja Cadmatic lahjoittivat kaksi professuuria Turun yliopistolle

Alueen yritykset Meyer Turku, Elomatic ja Cadmatic tukevat Turun yliopiston diplomi-insinöörikoulutusta lahjoittamalla kaksi professuuria. Lahjoitusprofessuurit saa kone- ja materiaalitekniikka, joissa yliopisto aloittaa diplomi-insinöörien kouluttamisen ensi vuonna.

Toisen viisivuotisista professuureista lahjoittaa Meyer Turku ja toisen Elomatic yhdessä samaan konserniin kuuluvan Cadmaticin kanssa. Professuurien rahallinen arvo on yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa.

– Teknologisen kilpailukykymme säilyttäminen on meille erittäin tärkeää. Läheinen yhteistyömme Turun yliopiston kanssa on yksi merkittävä keino tämän päämäärän saavuttamiseksi. Haluamme rakentaa Suomesta maailman johtavan meriteollisuuden innovaatio- ja tiedekeskuksen. Korkeatasoinen insinöörikoulutus on meille tärkeää, sillä työntekijöidemme älykkäät ja luovat ratkaisut laivojen suunnittelussa ja tuotannon optimoinnissa pitävät meidän kilpailukykyisinä myös jatkossa, Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer sanoo tiedotteessa.

Elomaticin toimitusjohtajan Patrik Rautaheimon mukaan yritys haluaa kantaa yhteiskuntavastuuta ja panostaa alueen hyvinvoinnin kehittämiseen. Elomatic täyttää ensi vuonna 50 vuotta, ja diplomi-insinöörikoulutusten kehittäminen on Rautaheimon mielestä oivallinen tapa juhlistaa yrityksen toimintaa.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola painottaa, että yritysten tuki on välttämätöntä koulutuksen kehittymisen kannalta.

– Turun yliopisto on yrittäjyysyliopisto ja toimii kiinteässä vuorovaikutuksessa alueen yritysten kanssa. Yhdessä voimme huolehtia siitä, että alueen suotuisa talouskehitys jatkuu myös tulevaisuudessa, Kola toteaa tiedotteessa.

Turun yliopisto sai heinäkuussa opetus- ja kulttuuriministeriöltä konetekniikan ja materiaalitekniikan koulutusvastuut. Diplomi-insinöörikoulutuksen neljään ohjelmaan otetaan vuonna 2020 yhteensä 273 opiskelijaa. Uusiin kone- ja materiaalitekniikan koulutuksiin otetaan ensi vuonna 100 opiskelijaa. Yliopisto kasvattaa myös jo käynnissä olevien biotekniikan ja tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutusten opiskelijamääriä.