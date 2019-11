Turun Hansakorttelin lähes 25 miljoonan remontti valmistui

Turun Hansakorttelin vuonna 2016 käynnistynyt remontti on valmistunut. Mittavassa uudistuksessa parannettiin vuonna 1988 avatun kauppakeskuksen viihtyvyyttä, esteettömyyttä ja löydettävyyttä 15 miljoonalla eurolla. Vuokrattavien tilojen uudistuksiin investoitiin kahdeksan miljoonaa euroa ja kauppakeskuksen energiatehokkuutta ja talotekniikkaa parannettiin 1,8 miljoonalla eurolla.

Jane Iltanen Hansakorttelin remontti aloitettiin vuonna 2016.

Hansakorttelin kauppakeskusjohtaja Timo Palviainen uskoo uudistetun Hansakorttelin vahvistavan koko Turun ydinkeskustan vetovoimaa.

– Uudistustöissä on huomioitu toiveet muun muassa helppokulkuisuudesta ja vaikkapa vaatesäilytysmahdollisuudesta, Palviainen kertoo.

Hansakorttelin arkkitehtisuunnittelusta vastasivat yhteistyössä suunnittelutoimisto Amerikka ja turkulainen Schauman Arkkitehdit Oy.

– Uudistuksessa keskeistä oli kehittää Hansakorttelin avaruutta ja kulkuyhteyksiä. Olemme poistaneet näköesteitä ja uusimme opastusta, mikä helpottaa löydettävyyttä. Lisäksi kiertokulku Hansakorttelissa on parantunut merkittävästi, sillä olemme avanneet uusia käytävä-, liukuporras- ja hissiyhteyksiä, sanoo suunnittelutoimisto Amerikan Olli-Pekka Vaija tiedotteessa.

Hansakorttelin visuaalisen ilmeen toivotaan kestävän aikaa.

– Kaikki teemat kytkeytyvät Hansakorttelin historiaan, Hansaliittoon ja Turkuun historiallisesti merkittävänä kauppapaikkana. Lisäksi sisäilmeestä voi löytää visuaalisia viittauksia merenkulkuun ja yleisesti kaupankäyntiin, kertoo Schauman Arkkitehdit Oy:n Janne Helin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Lisäksi huomattavia investointeja on tehty energiatehokkuuden, logistiikan ja kierrätyksen sekä olosuhteiden parantamiseen. Myös kaukokylmään liitettyä jäähdytysverkkoa on laajennettu ja tekniseen turvallisuuteen on panostettu aiempaa enemmän.

– Hansakortteli on asettanut tavoitteekseen vähentää energiankulutustaan vuodessa noin 230 kerrostaloasunnon verran. Olemme sitouttaneet hankkeeseen mukaan kaikki 2 000 kauppakeskuksessa työskentelevää, Palviainen kertoo.

Uudistuksessa toteutettiin myös Hansatorin ylle uusi valoa tuova Pilvi-valoteos, joka elää vuodenaikojen ja eri tapahtumien mukaan. Teoksen on suunnitellut valosuunnittelija Tuomas Honkanen.

– Pilvi-valoteos on Hansakorttelin uusi katseenvangitsija ja aiomme hyödyntää sitä eri tavoin tapahtumissamme. Pystymme esimerkiksi muokkaamaan taideteoksen väritystä eri teema- ja juhlapäivien mukaan, Palviainen kertoo.

Palviaisen mukaan uudistustyöt näkyvät jo asiakasmäärissä.

– Hansakorttelin kävijämäärät ovat olleet elokuusta alkaen kasvussa ja asiakkaat viihtyvät selvästi aiempaa pidempään asioidessaan Hansakorttelissa. Uudet tilat ovat houkutelleet uusia toimijoita ja ylipäätään kiinnostus Hansakorttelia kohtaan on lisääntynyt merkittävästi, Palviainen toteaa.

Hansakorttelissa tehdään vielä pienempiä viimeistelytöitä alkuvuodesta ennen kevään varsinaisia avajaisia.