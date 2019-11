Kuntalaisaloite Mälikkälän ja Kuninkojan aarniometsän suojelemiseksi keräsi 5 000 allekirjoittajaa

Kuntalaisaloite Mälikkälän ja Kuninkojan alueilla sijaitsevan aarniometsän suojelemiseksi on kerännyt 5 000 allekirjoittajaa. Aloitteessa ehdotetaan, että Turun ja Raision alueella sijaitsevasta metsästä tehdään kuntalaisten yhteinen luonnonsuojelualue.

Ehdotettua luonnonsuojelualuetta uhkaa tielinjaus, joka on piirretty kauppakeskus Myllyn ja Satakunnantien välille. Jos tie rakennetaan, se kulkisi ehdotetun luonnonsuojelualueen läpi.

Kuntalaisaloite jätettiin Turun ja Raision päättäjille jo viime vuoden lokakuussa. Sen jälkeen aloitteen tueksi on kerätty allekirjoituksia niin netissä kuin erilaisissa tapahtumissa. Aloite allekirjoituksineen luovutetaan uudelleen molempien kuntien päättäjille ensi viikolla.

Aloitteessa korostetaan, että metsäalue on Ruissaloon verrattavissa oleva havupuuvaltainen ikimetsä, jollaisia ei enää juuri ole. Aloitteen tekijät huomauttavat, että Etelä-Suomessa ikimetsien osuus on promilleluokkaa ja sekin on supistumassa.

Aloitteessa ovat mukana Turkuseura, Raisio-Seura, Turun Pientalojen Keskusjärjestö, Raision Omakotiyhdistys, Länsi-Turun asukasyhdistys, Runosmäkiseura, Teräsrautelan Omakotiyhdistys, Mälikkälän Omakotiyhdistys, Suikkilan Omakotiyhdistys, Turun luonnonsuojeluyhdistyksen Metsäryhmä, Raision Rinkka ja Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys.