Turun yliopiston vararehtorit ja dekaanit valittu

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola on valinnut vararehtorit kaudelle 2020–2024. Tutkimuksen ja tutkimuksen edellytysten kehittämisestä vastaavana vararehtorina jatkaa Kalle-Antti Suominen. Koulutuksen ja koulutusrakenteiden kehittämisestä vastaavaksi vararehtoriksi valittiin Piia Björn. Yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttavuudesta vastaavaksi vararehtoriksi valittiin Mika Hannula.

Fysiikan professori Kalle-Antti Suominen on toiminut vararehtorina vuodesta 2012 alkaen. Piia Björn on Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan professori ja kasvatustieteiden ja psykologian osaston johtaja. Mika Hannula on Turun yliopiston tietojohtamisen professori ja Teknologiakampus Turun johtaja. Hannula on toiminut muun muassa Tampereen teknillisen yliopiston rehtorina ja vararehtorina.

Valinta tapahtui hakemusasiakirjojen, haastatteluiden ja soveltuvuusarviointien perusteella. Valinnassa painotettiin erityisesti hakijoiden laajaa näkemystä yliopistomaailman ja koulutus- ja tiedepolitiikan kehittämisestä sekä käytännössä osoitettua johtamiskokemusta. Lisäksi huomioitiin hakijoiden esittämät painotukset siitä, mistä vararehtorin tehtävän osa-alueesta hakija erityisesti on kiinnostunut.

– Vararehtoreiden valintaan vaikutti myös se, miten rehtoraatin jäsenten osaaminen ja kokemus täydentää toinen toistaan. Vararehtoreiden ja dekaanivalintojen myötä meillä on nyt koossa varsin monipuolinen ja toimiva tiimi, rehtori Jukka Kola sanoo yliopiston tiedotteessa.

Samassa yhteydessä valittiin professori Pekka Hänninen lääketieteellisen tiedekunnan dekaaniksi ja professori Tapio Salakoski luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaaniksi. Muiden tiedekuntien dekaanit rehtori valitsi jo aiemmin.