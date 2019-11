Raision kaupungintalon kuusi tulee Inkoisista – valot sytytetään tänään keskiviikkona

Raisiossa sytytetään tänään keskiviikkona kaupungintalon joulukuusen valot. Kuusi on tuotu Inkoisista, ja sen on lahjoittanut Tero Laakso. Pituutta kuusella on 16 metriä ja ikää noin 30 vuotta.

Raision torin kuusi on puolestaan seitsemän metriä korkea. Kuusi tulee Jouko ja Pirjo Laakkosilta Kerttulasta.

Molempia Raision kuusia valaisee 450 lamppua. Kaupungintalon kuusen valot sytytetään keskiviikkona 27. marraskuuta ja torin kuusen valot torstaina 28. marraskuuta.

Raision Kirjastotalon tänään 27. marraskuuta pidettävä perinteinen joulunavaus on koko perheelle suunnattu jouluinen tapahtuma. Tilaisuus alkaa kello 16. Friisilän alakoulun musiikkiluokkalaiset esiintyvät kello 18. Illan aikana musiikkia soittavat myös Pommarin bändikerholaiset. Joulunavaukseen kuuluu lisäksi askartelua Hannelen ja Tainan kanssa. Pieniä jouluihmisiä ohjaavat Sanna ja Joonas kello 16–17.

Satunurkassa jouluisia tarinoita kuullaan kello 17 alkaen. Lisäksi NuoLessa on luvassa jouluisia tonttukisailuja.

Paikalla on myös myyjäiset. Myyntipöydiltä löytyy muun muassa keramiikkaa, villasukkia, koruja ja myssyjä.

Viimeisen tiedon mukaan myös joulupukki nähdään tapahtumassa.