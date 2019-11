Marika Anttila

Turun Valtakunnallisen PET-keskuksen tutkimusryhmä on kehittänyt uuden PET-kuvauksessa käytettävän radiolääkeaineen. Kyseessä on ensimmäinen Suomessa alusta asti kokonaan kehitetty radiolääkeaine, joka on edennyt ihmistutkimuksiin. Radiolääkeaineen toivotaan edistävän tulehdussairauksien, kuten nivelreuman ja sen liitännäissairauksien, varhaista diagnostiikka ja lääkekehitystä kajoamattoman molekyylikuvantamisen keinoin.

Professori Anne Roivaisen tutkimusryhmän ja akateemikko, professori Sirpa Jalkasen kehittämän radiolääkeaineen siirtyminen ihmistutkimuksiin on merkittävä askel.

– Radiolääkeaineiden kehitystyö muistuttaa hyvin paljon lääkekehitystä. Vuosia kestäneiden prekliinisten tutkimusten jälkeen olemme vihdoinkin edenneet ihmistutkimuksiin. Kliinisen lääketutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa radiolääkeainetta annetaan ensimmäisen kerran ihmisille. Tällöin mukana on vain muutamia terveitä henkilöitä, Roivainen selittää Turun yliopiston tiedotteessa.

Marttiina Sairanen Professori, akateemikko Sirpa Jalkanen on ollut mukana kehittämässä radiolääkeainetta yhdessä Anne Roivaisen tutkimusryhmän kanssa.

Tutkimusten mukaan radiolääkeaine on hyvin siedetty ja turvallinen. Toisen vaiheen kliinisessä tutkimuksessa radiolääkeainetta annetaan pienelle joukolle potilaita.

– Etsimme nyt tutkimukseen mukaan nivelreumaa sairastavia potilaita yhdessä Tyksin reumatologian yksikön ylilääkärin Laura Pirilän ja muiden reumatologien kanssa. Mukaan toivotaan kymmentä potilasta, Roivainen sanoo.

Tulehdus on merkittävä osatekijä useissa pitkäaikaissairauksissa, ja hoidon onnistumisen kannalta se tulisi tunnistaa ajoissa. Tulevat tutkimukset osoittavat, soveltuuko uusi radiolääkeaine tulehduksen kuvantamiseen.

– Prekliinisissä tautimalleissa niveltulehdus onnistuttiin kuvaamaan hiirillä, mutta ihmisen nivelreuman kuvantuminen on haastavampaa, Roivainen muistuttaa.

Uusi radiolääkeaine kohdentuu verisuonen pinnan tulehdussolujen liikennettä ohjaavaan tartuntamolekyyliin.

– Me uskomme, että herkkä koko kehon kattava tulehduksen kuvantaminen mahdollistaisi varhaisen diagnoosin ja auttaisi hoitovasteen tarkkailussa. Molekyylikuvantaminen on nopeasti kehittyvä translationaalinen tutkimusalue, jonka asiantuntemusta arvostetaan myös lääketeollisuudessa, Roivainen huomauttaa.

Tulosten odotetaan tarjoavan uusia työkaluja molekyylikuvantamiseen ja edistävän näiden kliinistä käyttöönottoa.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (ERVA-rahoitus), Jane ja Aatos Erkon säätiö, Sigrid Juséliuksen säätiö, Business Finland ja Sydäntutkimussäätiö.

Turun Valtakunnallinen PET-keskus on Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteinen laitos. Keskuksessa tehtävässä tutkimuksessa käytetään maailman huippuluokkaa olevia positroniemissiotomografiaan (PET) perustuvia kuvantamislaitteita.