Pelastuslaitoksen letku halkesi ajoneuvon ajettua sen yli Metsämäessä

Marika Anttila

Hakekasan sammutusta varten Ravurinkadulle viritetty pelastuslaitoksen paineistettu letku halkesi ajoneuvon ajettua sen yli tiistain vastaisena yönä Turun Metsämäessä. Rikkoontuneesta letkusta valui muutama kymmenen kuutiota vettä maastoon. Pelastuslaitos kävi paikalla sammuttamassa palopostin.

Pelastuslaitos on sammuttanut Turun Ravurinkadulla kytevää hakekasaa jo useamman päivän ajan. Työ on pitkäkestoista, koska sisältä kytevää hakekasaa pitää levittää betonille ja sammuttaa. Haketta on arviolta noin 10 000 kuutiota.

Päivystävä palomestari Olli Högmander kertoi tiistaiaamuna, että pelastuslaitos ei enää aktiivisesti sammuta hakepaloa, vaan toiminnanharjoittaja hoitaa kytevää kasaa itse paikalle asennetun paineistetun letkulinjan avulla.

