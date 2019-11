Autoilijoiden syytä tarkkailla liukkaita teitä Varsinais-Suomessa – useita onnettomuuksia muutamassa tunnissa

Varsinais-Suomen alueella ajokeli on erittäin huono liukkaiden teiden takia maanantain alkuillasta. Turun liikennekeskus varoittaa autoilijoita ajosäästä, koska heikko vesisade jäätyy päällystetyille tienpinnoille.

Pelastuslaitos hälytettiin muutaman tunnin sisällä yhdeksään tehtävään, joissa liikenneonnettomuuden osa-aiheuttajana oli liukkaus.

– Alijäähtyneen vesisateen aiheuttama liukkaus näkyy nyt koko maakunnassa. Asfaltti näyttää märältä, mutta on todellisuudessa peilijäässä. Onnettomuuksia on ollut runsaasti muun muassa Salossa. Pöytyän ja Yläneen alueella on ollut joitakin pieniä liikenneonnettomuuksia, Olli Suominen Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kertoo.

Henkilövahingoilta maanantain iltapäivän ja alkuillan onnettomuuksissa on toistaiseksi vältytty.

– Onnettomuudet ovat olleet pääasiassa rekkojen ulosajoja. Myös joitakin henkilöautoja on suistunut teiltä, mutta yhteentörmäyksiä ei toistaiseksi ole ollut.

Hieman ennen iltapäiväviittä rekka suistui moottoritieltä Salon liittymän kohdalla. Ajoneuvo oli jonkin aikaa jumissa poikittain moottoritiellä ja liikenne seisahtui vajaaksi puoleksi tunniksi.

Simo Päivärinta Valtatiellä 9 tapahtui raskaan ajoneuvon ulosajo iltapäivällä Pöytyällä.

Turun tieliikennekeskuksessa ollaan tietoisia ajo-olosuhteista ja liukkaudentorjumistyö on jo hyvässä vauhdissa.

– Moottoritiellä on nopeusrajoitusta paikoin laskettu jo 60 kilometriin tunnissa. Liian matalaksi rajoitusta ei kuitenkaan voida laittaa, sillä siinä tapauksessa raskaat ajoneuvot jäävät jumiin jyrkissä ylämaissa, Suominen huomauttaa.

Lämpötila pysyttelee nollan ja yhden asteen tuntumassa loppuillan ja yön. Ilmatieteenlaitoksen ennusteen mukaan onnettomuusriski on kohonnut aina aamuviiteen asti. Pääväylät pyritään saamaan sulaksi mahdollisimman nopeasti, mutta sivuteillä saattaa olla erittäin liukasta läpi yön.

Paikoin tienpinnat erittäin liukkaita @LUpoliisi alueella. Useita onnettomuuksia. Hiekoitusta ja suolausta tilattu. Ajakaa varovasti. -tilannekeskus — Poliisi LänsiUusimaa (@LUpoliisi) November 25, 2019

Liikennesää on mahdollisesti vaarallinen koko maassa Lappia ja Etelä-Karjalaa lukuun ottamatta. Erittäin liukasta on Varsinais-Suomen lisäksi Uudellamaalla. Lohjalla linja-auto oli valunut jäiseltä tieltä ojaan Lohjan ABC-aseman lähettyvillä Karnaistentiellä.

Keravan hätäkeskuksen mukaan onnettomuudessa ei ollut loukkaantuneita.