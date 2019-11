Lounaspaikka: Donitsikahvilan uusi ilme

Hansakorttelin uudistunut Arnolds-kahvila avautui lokakuun alussa uudella paikalla Antintalon katutasossa, espanjalaisten portaiden juurella. Vanha kahvila sijaitsi käytävän toisella puolella, joten paikka pysyi lähes entisellään, mutta kahvilan ilme on täysin uudenlainen.

Kahvilan franchising-yrittäjä Tuomo Iljin kehuu Studio Tero Pennasen suunnittelemaa konseptia, jossa vanha pikakahvilailme muuttui moderniksi ja viihtyisäksi.

– Nyt on löydetty meidän näköinen ilme. Arnolds ketju vastaa suunnittelusta ja yrittäjä pystyy myös vaikuttamaan siihen. Hansan kahvilaan en ehtinyt vaikuttaa kuin sohvakankaisiin, kun hyppäsin suunnitteluun mukaan niin myöhään. Mutta Myllyn kahvilassa sain touhuta mukana alusta lähtien, Iljin kertoo.

Turun Hansakorttelin ja kauppakeskus Myllyn Arnoldseja luotsaava Tuomo Iljin on jo toisen polven Arnolds-yrittäjä. Hänen äitinsä aloitti aikoinaan yrittäjänä Länsikeskuksen Euromarketin yhteydessä toimineessa Arnoldsissa, jossa Iljinkin sai ensimmäisen kosketuksen kahvilayrittäjyyteen.

Iljinille ei ollut itsestään selvää, että hän lähtisi jatkamaan äitinsä perustamaa kahvilaa. Hän suoritti insinööriopintoja ja maalasi autoja ennen kuin päätyi äitinsä avuksi kahvilaan.

– Kun työnkuvani muuttui ja roolini kahvilassa kasvoi, huomasin pitäväni työstäni enkä enää haluaisi tehdä mitään muuta. Parasta työssä ovat asiakkaat ja henkilökunta. Teen kaikenlaista, mutta parhaimmillani koen olevani tiskin takana, kun pääsen juttelemaan asiakkaiden kanssa.

Turun ja Raision kahvilat ovat osa ketjua, joka kattaa noin 30 kahvilaa ympäri Suomen. Ensimmäinen Arnolds perustettiin Turun Yliopistonkadulle vuonna 1991, ja ensimmäinen franchising-yrittäjäkin avasi oman Arnoldsinsa jo 1992.

Jokaista kahvilaa luotsaa itsenäinen yrittäjä. Iljin laskeskelee olleensa mukana kahvilayrityksessä jo lähes parikymmentä vuotta. Yrityksen sukupolvenvaihdos aloitettiin nelisen vuotta sitten, ja nyt perheen kaksi kahvilaa ovat siirtyneet Iljinin vastuulle.

Donitsipaikkana aloittaneen Arnoldsin tuotevalikoima on aikojen saatossa laajentunut paljon. Nykyään valikoimassa on sekä suolaisia että makeita herkkuja. Kahvilan suosituimpia tuotteita ovat edelleen donitsit, joita on valikoimassa yli kaksikymmentä erilaista. Kaikki tuotteet valmistetaan Arnoldsin alkuperäisiä reseptejä noudattaen ja ne paistetaan paikan päällä päivittäin. Kuorrutus ja koristelu tehdään huolellisesti käsityönä.

– Suosituimpia ovat kinuski- ja pomadadonitsit. Meillä on myös erilaisia sesonkituotteita. Uutuutena ovat jouluiset punaisella ja vihreällä kuorrutteella ja mistelin oksilla koristellut donitsit.

Makeista löytyvät myös muffinssit ja lämpöiset Spinnyt. Makeiden tuotteiden rinnalle tuli suolaisia vaihtoehtoja viisitoista vuotta sitten. Nykyään tarjolla on muun muassa bageleita ja toasteja. Aikuiseen makuun kehitettyä puuroa kokeiltiin Myllyn kahvilassa, ja se saattaa tulla jossain vaiheessa Hansan kahvilan valikoimaan.

– Puuroa on kyselty Hansassa kovasti sen jälkeen, kun uusi kahvilamme avautui. Teemme kovasti työtä sen eteen, että voisimme lisätä sen valikoimaamme.

Hansakorttelin ja Myllyn kahvilat eivät sijaitse kovin kaukana toisistaan, mutta Iljinin mukaan asiakaskunta ja makutottumukset ovat hyvin erilaista.

– Turussa myydään enemmän vegeruokaa, kun taas maakunnassa maistuvat pulled pork - ja kinkkubagelit.

Kahvilassa ei ole tarjolla erillistä lounasta, mutta kaikki suolaiset tuotteet toimivat hyvin myös lounaina. Suurempaan nälkään voi valita esimerkiksi omavalintaisen bagelin, donitsin ja juoman combon.

Testituotteeksi valikoitui kana-avokado-bagel, joka sisältää kanaa, sitrusmarinoitua avokadoa, ’nduja-salamia, tomaattia, rucolaa, tomaattipestoa ja tuorejuustoa. Leipävaihtoehtoja on useita: maustamaton bagel, unikko-sipuli, juusto-jalapeño ja kokojyvä. Saatavilla on myös gluteeniton Seeds. Testibagel valmistettiin juusto-jalapeño-bageliin.

Bagelin voi ostaa myös mukaan, mutta Iljin suosittelee syömään tuotteet tuoreeltaan paikan päällä. Puraistuani ensimmäisen kerran testibagelia, ymmärsin ainakin yhden hyvän syyn suositukselle. Runsastäytteistä bagelia on lähes mahdotonta syödä siististi – edes paikoillaan istuen saatikka lennossa.

Bagel oli ihanan täyteläinen ja tomaattipeston ja tuorejuuston ansiosta myös sopivan kostea. Alle seitsemän euron bagel on niin ruokaisa, että se toimii loistavasti myös lounaana. Jälkkäriksi ja kahvin kaveriksi olisi tehnyt mieli maistaa jompaakumpaa jouludonitsia, mutta bagelin täyttämässä vatsassa ei ollut enää sille tilaa. Hyvä syy palata hakemaan jouluinen herkku myöhemmin.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.