Ilon ja lohdun tuoja – laulaja Anne Mattila on myös kuvataiteilija

Anne Mattila esiintyy Turussa Mikaelinkirkossa joulukonsertissa.

– Laulan pianon ja kitaran säestyksellä perinteisiä ja tuttuja joululauluja. Tavoitteena on luoda kuulijoille rauhallista joulutunnelmaa.

Mattila on halunnut laulaa niin kauan kuin hän itse muistaa.

– Kysyin jo lapsena äidiltäni, että voiko minusta tulla laulaja ja taidemaalari. Hän kannusti, että kyllä voi, jos sitä oikein kovasti haluan. Voi sanoa, että sain syntymälahjana intohimon laulaa ja maalata, iskelmälaulaja ja kuvataiteilija kertoo.

Mattila kertoo käyneensä peruskoulua kuten muutkin lapset ja harrastaneensa liikuntaa, kuten hiihtämistä, ja kavereiden kanssa hengailua. Suuri osa vapaa-ajasta kului kuitenkin laulaen ja kuvia maalaillen.

– Aloitin keikkailun jo 11-vuotiaana. Kun olin 13-vuotias, yksi bändi etsi solistia. Olin bändiin yhteydessä ja huijasin olevani vanhempi. Ikähuijaus ei mennyt läpi, mutta pääsin bändiin mukaan. Niin alkoi laulajan urani, Mattila hymyilee.

Vuonna 2001 tuli Asfalttiviidakko-hitti ja sitä seurasi monet suositut kappaleet. Vuoden 2005 kesähitti oli Perutaan häät. Mattila levytti useita teoksia, joiden menestys on tuonut platina- ja kultalevyjä.

– Keikkakiireiden vuoksi maalaaminen jäi kokonaan sivuun muutamaksi vuodeksi. Sen jälkeen maalasin harrastuksena aina kun ehdin.

Musiikillisesti Mattila määritellään iskelmälaulajaksi. Itse hän kuitenkin haluaa pitää genrerajat vapaampana.

– Pikkutyttönä tykkäsin suomalaisen musiikin lisäksi klassisesta musiikista. Kuuntelin Sibeliusta ja Mozartia. Tykkään laulaa suomeksi. Pääasia musiikissa on kaunis melodia ja koskettavat sanoitukset, se, että musiikki saa kuulijan hyvälle tuulelle.

– Olen tehnyt musiikkia myös salanimellä toisille artisteille, täysin erityylistä kuin mitä itse esitän. Olen kiinnostunut musiikista laajasti.

Parikymppisenä Mattila alkoi haikailla yhä vahvemmin maalaamisen pariin. Hän raivasi musiikki- ja keikkakalenteriin tilaa kerran viikossa maalaamiselle, ja alkoi pitää näyttelyjä.

– Muutaman vuoden tein töitä näin, kunnes aloin pohtia, että pitääkö näyttelyiden asettamisen olla vastaavaa kiertue-elämää kuin laulajanakin teen. Silloin sain idean omasta näyttelytilasta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kotiseudullaan Mattila näki pienen punaisen mökin ja viljamakasiinin, johon hän päätti perustaa ensimmäisen galleriansa. Mummonmökkiin tuli kahvila, jota alkoi pitää Mattilan äiti.

– Yllätyin, että kahvilagalleriasta tuli niin suosittu, että tila kävi nopeasti ahtaaksi.

Mattila laajensi Karviassa sijaitsevaansa taidekahvilaa. Nyt alueella on 15 erilaista rakennusta, joissa pääsee tutustumaan taiteilijan töihin.

– Olen todella kiitollinen, että ihmiset ovat ottaneet minut niin hyvin vastaan kuvataiteilijanakin. Moni on sanonut, että vasta nyt he ymmärtävät paremmin, kuka minä olen. Tämä tuo erilaista ja syvempää näkökulmaa myös laulamiseeni ja esiintymiseeni. Haluan olla ihmisille ilon ja lohdun tuoja.

Mattila maalaa paljon realistiselta näyttävää luontokuvaa, johon liittyy kuitenkin jokin pointti ja mielikuvamaailmaa kohteesta. Teoksiin liittyy usein maiseman innoitama runo. Parhaillaan hän työstää seuraavaa, ensi huhtikuussa aukeavaa näyttelyään. Näyttelyn teemana on kauneimmat puistot.

– Puistoteema lähti liikkeelle Pariisista, joka on kaupunkina sen taidetarjonnan vuoksi lähellä sydäntäni. Siellä on kauniita puistoja, joita on tallennettu aikaisemminkin maalauksiin, kuten esimerkiksi Albert Edelfeltin teos Pariisin Luxemburgin puistossa.

– Ajatuksenani on maalata puistoja nykysilmin, miltä samassa kohdassa näyttää: ihmiset kulkevat kännykät kädessä, mutta vieressä on lapsia, jotka vielä osaavat leikkiä.

Seuraava näyttely on myös ensimmäinen Mattilan näyttelyistä, joissa teokset ovat kaupan.

– En ole aikaisemmin halunnut myydä teoksiani. Minun on ollut vaikea luopua töistäni, toisaalta olen myös kypsytellyt sitä, että jos olen ammatiltani taidemaalari, minun on myös kyettävä luopumaan teoksistani.

– Toki teoksia on jo pakkokin myydä, sillä töitä on jo niin paljon varastossa, noin 300, että rajat tulevat vastaan. Näin olen kuullut miehenikin vihjaavan, kun esimerkiksi autotallissamme ei ole enää tilaa autolle, Mattila naurahtaa.

Anne Mattilan joulukonsertti Mikaelinkirkossa ti 3.12. klo 19.