Autoilija kaahasi yhdeksääkymppiä Turun keskustassa

Poliisipartio mittasi Turun Linnankadulla vastaan tulleelle henkilöautolle nopeudeksi 84 kilometriä tunnissa. Partio lähti auton perään ja totesi, että auton nopeus oli 82–90 kilometriä tunnissa.

Linnankadulla suurin sallittu nopeus on 50 kilometriä tunnissa, ja tällä hetkellä siinä on kahdessa kohtaa tietyötä, joissa nopeus on rajoitettu 30 kilometriin tunnissa. Partio sai auton pysäytettyä.

Poliisin mukaan asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Kuljettaja määrättiin ajokieltoon.

Hurjastelu tapahtui lauantai-iltana yhdeksän aikaan.