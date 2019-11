Poliisi: Pöytyällä tapahtunut luonnonsuojelurikos

Poliisi tutkii Pöytyällä tapahtunutta luonnonsuojelurikosta.

Poliisi sai viikko sitten lauantaina ilmoituksen Pöytyän Ränkipuulta Marttilantieltä löytyneestä loukkaantuneesta merikotkasta.

Poliisin mukaan tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että kotka oli väsynyt, aliravittu ja tämän siivestä löytyi haulikon hauli. Merikotkan siipi oli murtunut ilmeisesti rajussa alastulossa ampumisen seurauksena. Merikotkassa ei ollut muita silminnähtäviä väkivallan merkkejä.

Poliisi muistuttaa, että merikotka on Suomessa rauhoitettu. Ympäristöministeriö on määritellyt rauhoitettujen pesimälintulajeille ohjeellisen arvon, ja merikotkan arvo on 7 400 euroa.