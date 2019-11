Turun yliopiston puutiaistutkimusryhmä on löytänyt puutiaisilla loisivan loispistiäisen Seilin saarelta. Aiemmin kyseinen loispistiäinen on löydetty Suomesta vain kerran 1950-luvulla. Ixodiphagus hookeri -koispistiäinen on mielenkiintoinen, sillä se tappaa loisinnan kohteena olevan puutiaisen ennen kuin se ehtii lisääntyä. Tutkijoiden mukaan puutiaisten luonnollisia vihollisia voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti hyödyntää puutiaisten biologisessa torjunnassa.

Puutiaiset ovat runsastuneet viime vuosikymmeninä voimakkaasti Suomessa ja muualla Euroopassa. Turun yliopiston puutiaistutkimusryhmä selvittää puutiaisten ja niiden kantamien taudinaiheuttajien levinneisyyttä ja ekologiaa Suomessa. Ryhmä selvitto puutiaisilla loisivan loispistiäisen ekologiaa Saaristomerellä sijaitsevalla Seilin saarella.

– Tutkimuksemme tavoitteena on ymmärtää puutiaisten ekologiaa kokonaisvaltaisesti, joten niitä saalistavien eläinlajien tutkiminen on ollut meillä kiinnostuksen kohteena, kertoo tutkimusta vetänyt Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijatohtori Jani Sormunen tiedotteessa .

Puutiaisilla loisivaa pistiäistä etsittiin Seilin saarelta hyönteispyydyksin. Lisäksi saarelta kerättyjen 1 310 puutiaisyksilön loisinta-astetta tutkittiin molekyylibiologisin menetelmin.

– Löysimme Seilin saarelta aiemmin kerätyistä hyönteisnäytteistä yhden aikuisen Ixodiphagus hookeri -loispistiäisen, jonka lisäksi molekyylibiologiset menetelmät paljastivat useita loisittuja nymfivaiheen puutiaisia useamman tutkimusvuoden ajalta. Emme vielä tiedä, onko laji vasta leviämässä Suomeen vai onko kyseessä vanhempi vieras, joten tulevaisuus näyttää, alkaako tämä Suomessa ilmeisen harvinainen laji tästä runsastumaan, dosentti Eero Vesterinen sanoo.

Vaikka Seilin saarella pistiäisen loisinta on vielä harvinaista, eteläisemmässä Euroopassa lajin on havaittu loisivan paikoitellen jopa viidesosalla puutiaispopulaatiosta.

Ixodiphagus hookeri on hyvin pienikokoinen loispistiäinen. Se kuuluu hyppykiilukaisten heimoon (Encyrtidae). Naaraspistiäiset munivat puutiaistoukkiin tai -nymfeihin munia, jotka kuoriutuvat puutiaisen nauttiman veriaterian jälkeen. Tämän jälkeen loispistiäistoukat syövät puutiaisen, joka kuolee ennen kuin se ehtii aikuistua ja lisääntyä.