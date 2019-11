Turun Ydinkeskustayhdistys Auransillan sulkemista vastaan – yrittäjien huolestuminen johtuu aiemmasta kokemuksesta

Jasmin Koivisto

Turun Ydinkeskustayhdistys on vahvasti Auransillan sulkemista vastaan. Yhdistys on huolissaan keskustan yrittäjien tilanteesta, ja he uskovat, että Auransillan sulkeminen yksityisautoliikenteeltä heikentää keskustayrittäjien toimintaa entisestään.

Turun Ydinkeskustayhdistys tiedottaa, että keskustan yrittäjien vahva kanta on, että Auransilta tulee ehdottomasti pitää auki yksityisautoliikenteelle myös tulevaisuudessa. Yhdistyksen mukaan keskustan läpiajokiellon aiheuttamasta kävijämäärien romahduksesta on keskustassa vaivoin selvitty.

Ydinkeskustayhdistyksen toiminnanjohtaja Katariina Räike kertoo, että keskustayrittäjien huoli perustuu osalla kokemukseen aiemmasta kerrasta, kun Auransilta suljettiin korjauksen takia. Hänen mukaansa eräällä Linnankadun yrittäjällä oli jopa kymmenien prosenttien lasku yrityksen tuotoissa. Auransillan sulkeminen vaikuttaisi erityisesti Linnankadun ja Kauppahallin liikkeiden toimintaan Räiken mukaan.

Yhdistys ja yrittäjät haluavat kuitenkin uskoa, että ihmiset palaavat keskustaan runsaammin, kun Hansakorttelin ja Wiklundin remontit saapuvat pian päätökseensä.

– Meillä on positiivista virettä ilmassa, mutta tilanne ei kuitenkaan ole ohi, Räike kommentoi.

Räike toivoo, että Auransillan sulkemisessa huomioidaan myös yrittäjien rooli eikä vain keskityttäisi Fölin kävijämääriin.

– Toivomme tietenkin, että kaikille tavoilla pääsee kulkemaan ydinkeskustaan. Kokonaisuus on tärkeää huomioida, hän sanoo.