Ravurinkatu suljettu läpiajolta tulipalon vuoksi – hakekasa palanut jo viikon

Pelastuslaitos on sulkenut läpiajoliikenteen Metsämäessä Ravurinkatu 22:n kohdalta hakekasan tulipalon vuoksi. Sammustustöiden arvioitu kesto on useita tunteja. Alueen tonteille ajo on sallittu. Paikalla on useampi paloauto sammutustöissä.

Ravurinkadulla sijaitsevan Scaletecin toimitusjohtaja kertoo, että hakekasa on palanut noin viikon ajan. Hakekasaa oltiin aiemmin käyty sammuttamassa, mutta kytemistä ei oltu saatu kokonaan sammutettua. Kasa on noin 15 metriä korkea.

– Toivottavasti saadaan kokonaan sammutettua, sillä muuten pitää hakea makkarat ja tikut esille, naureskelee toimitusjohtaja Marko Heinonen.

Juttuun päivitetty kommentit Scaletecin toimitusjohtajalta, lisätty kuvat ja otsikkoa muokattu kello 12.32.