Elomatic-yhtiöiden perustaja Ari Elo on Vuoden turkulainen liikemies

Turun Liikemiesyhdistys on valinnut Vuoden turkulaiseksi liikemieheksi Elomatic-yhtiöiden perustajan Ari Elon. Palkinto luovutettiin Turun Liikemiesyhdistyksen syyskokouksessa tänään.

Vuoden turkulaiseksi liikemieheksi valitaan henkilö, joka on auttanut luomaan kestävää menestystä liike-elämässä, osoittanut kykyä liiketoiminnan jatkuvaan uudistamiseen sekä osaltaan vaikuttanut positiivisesti alueen työllisyyteen. Palkittu henkilö on toiminut esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä, ja hän on ansiokkaasti nostanut Turun ja Varsinais-Suomen profiilia.

Turun Liikemiesyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Lasse Lindholm perustelee valintaa sillä, että Elon liikemies-, tekniikka- ja suunnitteluinnovaatioiden kautta sekä koko henkilökunnan sitoutuneella panoksella konsernista on kasvanut erittäin merkittävä, korkeatasoisen suomalaisen osaamisen ylläpitäjä ja maailmalleviejä.

Vuoden turkulainen liikemies valittiin usean kymmenen ehdokkaan joukosta. Lindholm kertoo, että valinta oli kuitenkin helppo.

– Elolla on pitkä ja merkittävä ura takana, hän perustelee.

Konserni työllistää Suomessa 800 tekniikan ammattilaista, joista suurin osa työskentelee Turun talousalueella. Elomaticilla on yhteensä työllistettyjä on noin 1100 ympäri maailman. Toimistoja sijaitsee myös Puolassa, Hollannissa, Intiassa, Kiinassa, Venäjällä, Italiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa.

Teollisuusneuvos ja diplomi-insinööri Elo perusti suunnittelutyötä, teknistä konsultointia, ohjelmistokehitystä ja projektihallintaa tekevän Elomaticin vuonna 1970. Hänen johdossaan yhtiö kehittyi, laajensi toimintaansa ja investoi suunnittelumalliteknologiaan. Nykyään Elo toimii Elomaticin hallituksessa ja on aktiivisesti mukana yrityksen toiminnassa.

Dubrovnikissa lomaileva Elo ilahtui palkinnosta ja kiitti Liikemiesyhdistystä videotervehdyksellä.

– Olen tietenkin erittäin otettu tästä huomionosoituksesta. Kyllähän positiivinen palaute aina motivoi palkittua henkilöä yrittämään ja toimimaan tavalla, jonka toivon tuovan mielihyvää myös lähipiirille, Elo kiittelee yhdistyksen tiedotteessa.

Vuoden 2018 turkulainen liikemies oli Telesten toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara.

Turun Liikemiesyhdistys on vuonna 1906 perustettu järjestö, joka luo kontakteja ja verkostoja Turun talousalueen vaikuttajien ja liike-elämän asiantuntijoiden kesken.