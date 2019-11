ÅU: ÅST:n rakennuksesta löytyi uusia halkeamia

Åbo Svenka Teaterin rakennuksesta on löytynyt uusia halkeamia, kertoo Åbo Underrättelser. Uusia vaurioita on havaittu muun muassa vahtimestareiden pukuhuoneessa ja vessassa, jotka sijaitsevat teatterin lavastamon yläpuolella.

Parisen viikkoa sitten kerrottiin kahdesta halkeamasta päänäyttämön näyttämöaukon yläpuolella. Halkeamat tarkistettiin tuoreeltaan. Katselmuksen jälkeen arvioitiin, että niistä ei ole haittaa teatterin toiminnalle.

Uudet vauriot huolettavat teatterijohtaja Jouko Aaltosta.

– Olen hyvin huolestunut siitä, mitä rakenteissa oikein tapahtuu. Toivon, että syyt vaurioihin selvitetään ja henkilökunnan työturvallisuus ja yleisön turvallisuus varmistetaan, Aaltonen sanoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Teatterin ympäristössä on useampikin rakennustyömaa. Toriparkin rakentamisen lisäksi käynnissä on yhä Hansakorttelin remontti. Teatterirakennuksen katolle on asennettu uudet ilmastointilaitteet.

Vaurioiden syiden selvittäminen jatkuu. 180-vuotiaan teatterirakennuksen osakkeet omistaa Åbo Akademin säätiö.

Lue myös:

180-vuotiaan ÅST:n näyttämön katossa halkeamia – näyttämölle pudonnut kipsipalanen paljasti tilanteen