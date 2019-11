Turun tuomiokirkko ylsi kesän suosituimmaksi tiekirkoksi – jokaiseen tiekirkkoon tulossa sähköauton latauspiste

Menneenä kesänä tiekirkoissa kävi lähes 350 00 ihmistä. Yhteensä tiekirkkoja oli eri puolilla Suomea 269. Tiekirkot ovat sekä luterilaisia että ortodoksisia kirkkoja, jotka ovat Suomessa avoinna matkailijoille kesäaikana. Uusina olivat mukana esimerkiksi Reposaaren kirkko Porissa, Soinin kirkko ja Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraali sekä Ähtärin kirkko.

Kesän suosituimmat tiekirkot löytyivät Turusta, Helsingistä ja Valamosta. Suosituin oli Turun tuomiokirkko, toiseksi yli Kallion kirkko ja kolmanneksi Valamon luostari.

Tiekirkkojen tarkkoja kävijämääriä on vaikea arvioida, koska tietoa kävijöistä saadaan vain noin puolelta tiekirkkoina avoinna olleista kirkoista.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on vahvasti mukana ilmastotalkoissa, ja tiekirkkokesän teemana olikin ilmasto. Kirkon ilmastostrategiassa yhtenä tavoitteena hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on, että kaikissa tiekirkoissa on sähköauton latauspiste vuoteen 2021 mennessä.

Tiekirkot avaavat ovensa jälleen ensi kesänä, ja osa kirkoista on auki ympäri vuoden.