Turun kouluissa toteutettava mielenterveystyö palkittiin Jakkara-palkinnolla

Turun kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja Tyksin nuorisopsykiatrian yhteinen toimintamalli on saanut Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) vuoden 2019 Jakkara-palkinnon. Toimintamallissa kymmenen psykiatrista hoitajaa on sijoitettu yläkouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Toimintamallin ansiosta koululaisilla ja opiskelijoilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet saada nopeasti ja helposti apua psyykkisiin oireisiin. Turussa malliin on päädytty erikoissairaanhoidon lähetemäärän voimakkaan kasvun seurauksena. Toiminnalla on vähennetty lähetteiden määrää.

Tyksin nuorisopsykiatrian ylilääkäri Kim Kronström kiittelee uutta toimintamallia ja kertoo sen saaneen erittäin hyvää palautetta niin nuorilta itseltään kuin kouluistakin .

– Tähän mennessä kouluihin sijoitetut psykiatriset hoitajat ovat auttaneet 360 nuorta, joista vain hyvin pieni osa on tarvinnut tämän jälkeen erikoissairaanhoitoa. Tarve helposti saavutettavalle tuelle nuorten psyykkiseen huonovointisuuteen on näyttäytynyt kouluissa hyvin suurena, ja työntekijät ovat kokeneet työn mielekkäänä ja tärkeänä, Kronström sanoo tiedotteessa.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö myöntää Jakkara-palkinnon näyttöön perustuvan työtavan edistämisestä. Jakkara symboloi näyttöön pohjautuvan työtavan kolmea jalkaa: asiakkaan tarpeiden ja toiveiden, ammattilaisen kokemuksen ja asiantuntemuksen sekä tutkimustiedon yhdistämistä lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävässä työssä.

Turun toimintamallin palkitsemista perustellaan moniammatillisella yhteistyöllä, tutkimustiedon hyödyntämisellä ja nuorten tarpeiden huomioimisella. Toimintamalli on viety nuoren arkiseen toimintaympäristöön, joka madaltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä ja vähentää mielenterveysongelmiin ja hoitoon hakeutumisen stigmaa.

– Haluamme kannustaa tämänkaltaista tutkimusnäyttöön perustuvaa hoidon kehittämistä ja käyttöönottoa osana nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, jotka viedään ketterästi nuorten arkeen. Mallissa koulutetaan systemaattisesti henkilökuntaa ja toimintaan on kytketty tutkimus mukaan. Lisäksi toiminta tukee sellaista erikoissairaanhoidon ja perustason välistä joustavaa yhteistyötä, johon tulevaisuudessa yhä useamman soisi lähtevän, Itlan tieteellinen päätoimittaja Marjo Kurki perustelee Turun mallin valintaa.

Itlan Kasvun tuki -toimitus jakaa Jakkara-palkinnon toista kertaa. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevää henkilöstöä ja yhteisöjä kehittämään ja juurruttamaan tutkimusnäyttöön pohjautuvaa päätöksentekoa, hallintoa ja työmenetelmien käyttöä ja lisätä näyttöön pohjautuvan työtavan ja tutkimustiedon näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa yleisesti ja erityisesti lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluissa. Viime vuonna palkinnon sai Tampereen lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan terveyspalvelut.

Jakkara-palkinto koostuu kunniakirjasta, osallistumisesta Lapsen oikeuksien foorumiin ja Artekin kolmijalkaisesta jakkarasta.

