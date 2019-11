Konepaja-alueen räjäytystyöt rajoittavat kulkemista alueella

Turun VR:n konepaja-alueella käynnistyneet louhintatyöt rajoittavat kulkemista alueella. Asemakaavan jatkototeuttamiseen liittyvässä urakassa rakennetaan noin 340 metriä uutta katua sekä louhitaan rakennettavan Veturikadun varteen tulevien tonttien pohja. Räjäytysten aikana kulkemista alueella rajoitetaan turvallisuuden varmistamiseksi. Räjäytykset ovat kestoltaan 5–8 minuuttia. Työmaaliikenne alueelle ohjataan Köydenpunojankadun ja Veturimiehenkadun kautta.

Töitä tehdään alueella arkisin. Päivittäinen työaika on aamuseitsemästä iltakahdeksaan 7-18. Urakka-alue on aidattu ja työmaa-alueelle on pääsy kielletty.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Turun kaupunki tilaajana on teettänyt ennen urakan töiden aloitusta maan johtavalla louhintatöiden konsultointiyrityksellä ympäristöselvityksen ja riskianalyysin, jonka mukaisesti on lähikiinteistöt ennen töiden aloitusta katselmoitu ja asennettu yli 10 tärinämittaria. Tärinämittareiden avulla urakoitsija ja myös tilaaja seuraavat reaaliaikaisesti räjäytysten vaikutuksia.

Kaupungin tilaaman urakan toteuttaa Terrawise Oy.