Lounaspaikka: Uimaan ja lounaalle

Impivaaran uimahallin kahvila Otavan toimitusjohtaja Mika Wikströmille uimahallit ovat tuttuja paikkoja, sillä hän on itse uinut kilpaa 1980-luvulla.

– Uimisen jälkeen piti aina syödä kahvilassa munkki, hän muistelee.

Nyt omassa kahvilassa on luonnollisesti tarjolla myös itsetehtyjä munkkeja, joita moni tulee uinnin päälle herkuttelemaan. Munkkien lisäksi saatavilla on kuitenkin myös lounasta.

– Alun perin meillä myytiin salaattiannoksia. Niitä alkoi kuitenkin mennä montakymmentä päivässä ja yhden työntekijän aika meni annosten kasaamiseen. Niinpä päätimme vuosi sitten aloittaa lounaalla salaattibuffetin, Wikström kertoo.

Edelleen jos salaattibuffetista jää jotain yli, annossalaatteja myydään kahvilassa lounaan jälkeenkin. Tänä syksynä lounastarjontaan on salaattibuffetin lisäksi otettu keittolounas.

– Ja jos keittoakin jää yli, niin annoksia voi ostaa lounasajan jälkeen vitriinistä ja lämmittää itse tuolla mikrolla, Wikström näyttää.

Timo Jakonen –¿Suurin osa kahvila Otavan asiakkaista on uimahallikävijöitä, toimitusjohtaja Mika Wikström sanoo.

Lounaalla Otavassa on kiertävä neljän viikon lista, jonka mukaan lounaskeitot valikoituvat. Torstaisin on aina hernekeitto- ja pannukakkupäivä ja maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona eri keitot vaihtelevat. Tarjolla on perinteisempiä jauheliha-ja kalakeittoja, mutta myös esimerkiksi katkarapu-kookoskeittoa ja juustoista broiler-pasta-keittoa.

Haastattelupäivänä keittovaihtoehdoksi osuu kanakeitto. Keitto on värikäs, sisältää erittäin monipuolisesti kasviksia ja on hyvin maustettu ja lämmittävä ruoka marraskuiseen vesisateeseen.

Perjantaisin lounaalla on aina ”mättöpäivä”. Tuolloin tarjolla on vaihtelevasti esimerkiksi ranskalaisia, pitsaa, lihapullia tai nakkeja.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Jos lounaakseen valitsee keiton, kuuluu siihen myös salaattibuffet. Jos taas ei halua syödä lainkaan keittoa, vaan ainoastaan salaattibuffetin, saa sen lisäksi keittiöstä proteiiniannoksen.

– Siihen saa valita vaihtelevasti savulohta, kanafilettä, lihapullia tai kasvisvaihtoehdon, joka voi olla esimerkiksi punajuurta, papuja tai härkistä, Wikström luettelee.

Salaattibuffet on runsas ja jääsalaatin, tomaatin, kurkun, paprikan ja punasipulin lisäksi tarjolla on myös valmiita sekoituksia, kuten riisipohjaista salaattia sekä pasta-majoneesisalaattia. Lisukkeena tarjolla on kananmunia, siemeniä ja pähkinöitä. Proteiinilisukkeeksi valitsen savulohen, joka on maistuva ja reilun kokoinen.

– Savulohi onkin proteiinivaihtoehdoista suosituin, Wikström kertoo.

Kahvila Otava on saanut nimensä saman Seitsemän veljestä -teeman mukaisesti, minkä mukaan Impivaaran uimahallin altaatkin on nimetty. Asiakaspaikkoja kahvilassa 80 ja pääosa kävijöistä on uimahallin tai kuntosalin asiakkaita.

Koska uimahallissa on töissä parikymmentä työntekijää, he ovat myös iso kävijäryhmä Otavan lounaalla.

– Tässä kun ei ihan lähellä ole muita lounaspaikkoja, Wikström tuumaa.

Syömässä käy myös lähialueen asukkaita, erityisesti iäkkäitä.

– Ja jonkin verran työikäisiä käy myös lounastunnillaan uimassa ja sen jälkeen tulevat tähän syömään, tai ostavat tästä lounaan mukaan, Wikström tietää.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.