Gallup: Milloin ja miten aloitat jouluun valmistautumisen?

”Joulu on ihanaa aikaa, mutta itselleni se on ennen kaikkea henkisen rauhoittumisen aikaa. Rauhoitumme perheen kanssa joulutunnelmaan esimerkiksi kuuntelemalla joulumusiikkia ja ehkä leipomalla lapsen kanssa pipareita. Käymme myös joissakin joulutapahtumissa. Olen materiakriittinen, joten emme varmaankaan hanki kuusta, ja lapsikin on vielä niin pieni, ettei hänelle hankita juuri lahjoja.”

Päivi Koponen,

Turku

Marttiina Sairanen

”Minulla ei ole sen ihmeempiä tapoja aloittaa joulufiilistelyä. Marraskuussa juon glögiä ja käyn kaupunkien joulun avauksissa. Joulu on tärkeä juhla etenkin sen tunnelman ja perinteiden vuoksi. En halua toohottaa paljon etukäteen, sillä haluan säästää joulun tunnelman itse jouluun.”

Tuuli Rantasalo,

Jyväskylä

”En halua alkaa valmistautua jouluun liian aikaisin. Ja vielä on selvästi liian aikaista aloittaa. Käyn lähempänä jouluaattoa laulamassa kirkossa kauneimpia joululauluja. Pikkusiskoni kanssa meillä on tapana koristella kuusi. Valitsemme joka vuosi vuoden värin. Tämän vuoden väriä emme ole vielä ehtineet valita.”

Oona Mynttinen,

Jyväskylä