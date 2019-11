Åbo Akademin uudeksi kansleriksi valittiin Carl G. Gahmberg

Åbo Akademin uudeksi kansleriksi on valittu professori Carl G. Gahmberg. Valinnan teki Åbo Akademin yliopistokollegio tänään torstaina. Kansleri vaihtuu vuodenvaihteessa. Vuoden loppuun tehtävää hoitaa Ulrika Wolf-Knuts.

Kanslerin tehtävänä on edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Lisäksi kansleri nimittää dosentit.

Gahmberg on opiskellut Helsingin yliopistossa. Hänellä on lääketieteen tohtorin tutkinto ja hänet on nimitetty solubiologian dosentiksi. Gahmberg oli Suomen Akatemian tutkijaprofessori vuosina 1986–1991 ja hänet on valittu usean eurooppalaisen tiedeakatemian jäseneksi. Hän toimi pitkään Suomen Tiedesseuran pysyvänä sihteerinä ja on nykyään sen kunniajäsen.

– Hän on kiistattomasti yksi Suomen näkyvimmistä ja arvostetuimmista tutkijoista. Kanslerin tehtävänä on edistää tiedettä, ja Gahmbergin tausta suomalaisissa ja eurooppalaisissa tiedejärjestöissä antaa hänelle erinomaiset mahdollisuudet tehdä sitä, yliopistokollegion puheenjohtaja, professori Ronald Österbacka sanoo Åbo Akademin tiedotteessa.

– Gahmberg oli yksi selvitysmiehistä Macchiarini-skandaalissa Karoliinisessa instituutissa. Tämä osoittaa miten paljon häntä arvostetaan ja kunnioitetaan tiedepiireissä, Österbacka lisää.

Väistyvä kansleri, emeritaprofessori Ulrika Wolf-Knuts aloitti tehtävässä vuonna 2015.

– Haluamme ilmaista kiitoksemme lähtevälle kanslerille Ulrika Wolf-Knutsille hänen työstään. Wolf-Knuts työskenteli laajasti muun muassa Åbo Akademin 100-vuotisjuhlallisuuksien parissa, mutta ennen kaikkea hän on aina ollut vahvasti sitoutunut päivittäiseen työhön Åbo Akademin hyväksi, Österbacka toteaa.