11-vuotiaan Eemilin retropelimuseo valittiin vuoden museoteoksi Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen vuoden 2019 museoteko -palkinto on myönnetty Eemil Nuortimon Wirtala Retro Gaming Museumille Yläneelle. 11-vuotias Eemil Nuortimo on perustanut kotinsa kanalaan toiminnallisen pelimuseon. Hän on kerännyt muutaman sadan vanhan tietokone- ja konsolipelikokoelman, sekä yli 20 toimivaa pelikonetta 1970-luvun malleista aina vuoden 2012 malleihin.

Wirtala Retro Gaming Museum on avoinna tiettyinä teemapäivinä, jolloin pelikoneet laitetaan käyntiin ja kävijät saavat pelata niillä. Ensimmäisten pelaajasukupolvien tullessa iäkkäämmiksi alkaa vanhoilla tietokone- ja konsolipeleillä olla myös kulttuuriperintöarvoa, perusteissa todetaan. Uusien kulttuuriperinnön muotojen tunnistaminen onkin tärkeä osa museotyötä. Lisäksi Wirtala Retro Gaming Museumissa on ymmärretty, että vanhojen pelien elämys ei aukea vain katsomalla pakkauksia, vaan pelejä pitää päästä myös pelaamaan.

Wirtala Retro Gaming Museum on avoinna kesäkaudella sopimuksesta ja erityispäivinä. Aukiolopäivistä tiedotetaan museon Facebook-sivuilla.

Varsinais-Suomen museot ry ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo myöntävät vuosittain Varsinais-Suomen Vuoden museoteko -tunnustuspalkinnon aktiivisesta museotoiminnasta ja ansiokkaasta paikallisperinteen hyväksi tehdystä työstä. Nyt tunnustuspalkinto jaetaan 22. kerran.

Lue juttu Eemilin retropelimuseosta: Kanat vaihtuivat tietokonepeleiksi, kun kymmenvuotias Eemil Nuortimo perusti remontoituun kanalaan pop up -tyylisen retropelimuseon