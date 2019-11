Ari-Matti Ruuska

Raisiolainen Max Salonen (keskellä) tutkii VR-lasit päässään verkonrakennustyömaata. 360-video on kuvattu nosturin nokasta Vertekin työmaalla Vakka-Suomessa. Vertekin liiketoimintapäällikkö Jonne Viitanen ja HR-koordinaattori Niina Malmila etsivät yritykseen verkosto- ja sähköasentajia. Erityisesti verkostoasentajien löytäminen on vaikeaa, sillä tätä ammattiryhmää ei valmistu suoraan ammattiopistoista. Vertek on kasvanut Lounais-Suomesta koko Suomen toimijaksi. Yritys urakoi sähköverkkojen parissa ja muuntaa niitä esimerkiksi säävarmoiksi.