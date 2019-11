Turku ja kaksi japanilaiskaupunkia kehittävät yhdessä kiertotalouden ratkaisuja

Marika Anttila

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve allekirjoitti tänään torstaina yhteistyösopimuksen Japanin Naganon ja Obusen kaupunkien kanssa kiertotalouden ratkaisujen kehittämiseksi ja ilmastonmuutokseen vastaamiseksi. Kumppanuussopimus on osa EU:n International Urban Cooperation (IUC) ohjelmaa, joka tukee kaupunkien globaaleja kestävän kehityksen kumppanuuksia.

Turku valittiin IUC-ohjelmaan vahvan ilmastotyönsä ja kiertotalouden kehittämisen perusteella. Naganon ja Obusen edustajat tutustuvat parhaillaan Turun ilmastotyöhön ja kiertotalouden ratkaisuihin vieralemalla muun muassa Kakolan jätevedenpuhdistuslaitoksessa, TSE:n voimalassa Naantalissa, Topinpuiston kiertotalouspuistossa sekä Qvidjan tilalla Paraisilla.

Turku puolestaan tutustuu Naganon ja Obusen ratkaisuihin ja suunnitelmiin ensi keväänä. Kaupungit vertailevat ilmastostrategioitaan ja kiertotalouden toimiaan ja luovat yhdessä suunnitelmat niiden parantamiseksi entisestään.

– Kaupunkien kehittyminen kestävällä tavalla on yhteinen kysymys maailmanlaajuisesti. Siksi kansainvälinen yhteistyö on erittäin tärkeää. Yhdessä toisiltamme oppien voimme löytää uusia ratkaisuja esimerkiksi materiaalien kiertoon. Odotamme mielenkiinnolla, mitä uutta voimme oppia Naganon ja Obusen ratkaisuista ja uskon, että he hyötyvät meidän kokemuksistamme, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve tiedotteessa.

Vuoden 2021 alkupuolelle asti kestävässä yhteistyöohjelmassa keskitytään erityisesti ratkaisuihin, jotka mahdollistavat kestävän taloudellisen kasvun ja tukevat alueellista kilpailukykyä.

– Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö ovat välttämättömiä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja mahdollistavat kestävän kasvun. Turulla on vahva ilmastosuunnitelma ja alueella on toteutettu monia hyviä ratkaisuja, kuten 14 kunnan yhteinen jäteveden käsittely. Samalla kun huolehditaan hyvästä jätevesien käsittelystä, otetaan jätevedestä noin 24 000 turkulaisen tarvitsema vuotuinen lämmitysenergia. Sen jälkeen puhdistamon lietteestä valmistetaan vielä biokaasua Gasumin laitoksella Topinojalla, Arve kertoo.