Marika Anttila

Naantalin Immasten pientaloalueella kokeillaan naapuruston yhteistä jätepistettä vuoden ajan. Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH), Molok Oy:n ja Naantalin kaupungin järjestämässä korttelikeräyspilotissa reilu 20 pientalokiinteistöä kerää jätteensä oman jäteastian sijasta yhteiselle jätepisteelle. Polttokelpoisen jätteen lisäksi kerätään biojätettä ja kierrätettäviä hyötyjätteitä sekä poistotekstiiliä.

20. marraskuuta käynnistyvän korttelikeräyksen tavoitteena on tehdä lajittelu vaivattomaksi ja tehostaa kierrätystä pientaloalueella.

– Korttelikeräyskohdetta lähdettiin hakemaan niistä kunnista, jotka ovat kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriissä. Näillä alueilla kuljetukset ovat helposti sovittavissa, koska alueella operoi vain yksi asukkaiden puolesta kilpailutettu kuljetusurakoitsija. Immasen asuinalueelta Naantalista löytyi innostuneita kierrättäjiä, jotka lähtivät mielellään kokeiluun mukaan, kertoo LSJH:n asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta tiedotteessa.

Korttelikeräyksen biojäte kerätään kompostiin ja kierrätettävät hyötyjätteet viedään Ringin ekopisteisiin tai LSJH:n kierrätyspisteisiin.

– Korttelikeräyksessä palvelutaso paranee, kun samalta jätepisteeltä löytyvät polttokelpoisen jätteen lisäksi biojäteastia sekä astiat metallille, paperille, kartonki-, lasi- ja muovipakkauksille. Naantalin korttelikeräyksessä kerätään ensimmäisenä Suomessa myös poistotekstiiliä naapuruston yhteisellä jätepisteellä, Molok Oy:n kiertotalousasiantuntija ja korttelikeräyksen projektipäällikkö Jenni Rahkonen kertoo.

Molok Oy:n kehittämä korttelikeräys vähentää jäteautoliikennettä asuinalueella. Lisäksi asukkaiden lajitteluun käyttämä aika vähenee, kun jätteenkeräysastiat sijaitsevat kävelyetäisyyden päässä asukkaiden kotipihoista.

– EU:n tavoitteena on, että vuonna 2020 kierrätysaste on 50 prosenttia. Kun kierrätys tehdään helpoksi ja lajittelumahdollisuudet tuodaan lähelle asukasta, saadaan enemmän ja puhtaampaa materiaalia uudestaan kiertoon, Rahkonen sanoo.

Korttelikeräys on otettu kesällä käyttöön Nokialla ja sitä on aiemmin kokeiltu Ruotsin Falunissa hyvin tuloksin. Naantalin Immaisten keräyksessä pilotoidaan ensimmäistä kertaa matkapuhelimen bluetooth-yhteydellä toimivia lukkoja, joiden avulla ainoastaan kokeilun piirissä olevat asukkaat saavat jäteastiat auki. Sovellus voi olla käytössä useammassa perheen älypuhelimessa.

Pilotin tarkoituksena on selvittää kasvattaako korttelikeräys asukkaiden lajitteluintoa, ja voisiko tekniikkaa hyödyntää tulevaisuudessa tuotettuihin jätemäärin perustuvan PAYT-järjestelmän (pay as you throw) mahdollisen käyttöönoton yhteydessä.

LSJH tutkii polttokelpoisen jätteen koostumusta ennen korttelikeräyksen alkamista ja sen päätyttyä. Lajittelututkimuksessa selvitetään, väheneekö kierrätettävien jätteiden määrä polttokelpoisen jätteen roskapussissa, kun lajittelumahdollisuus tuodaan lähemmäs kotia. Naantalin pilotin avulla selvitetään myös sitä, mitä korttelikeräyksenä järjestetty jätteenkeräys tulisi asukkaille kustantamaan.