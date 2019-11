Syöpäsäätiö jakoi lähes 1,3 miljoonaa euroa tutkimukseen – Turun yliopiston professori Johanna Ivaskan työryhmälle 450 000 euroa

Syöpäsäätiö on rahoittanut tänä vuonna syöpätutkimusta lähes 7,3 miljoonalla eurolla. Kyseessä on Syöpäsäätiön historian suurin summa. Suurapurahat jaettiin neljän eri tutkimusryhmän kesken. Suurapurahan saaneet tutkimushankkeet ovat monivuotisia. Lisäksi Syöpäsäätiö myönsi pienempiä apurahoja yhteensä 158 tutkijalle tai tutkimusryhmälle.

Syöpäsäätiön vuosittain saamista lahjoitusvaroista suuri osa ohjataan suoraan apurahoihin.

– Rintasyövän ja eturauhassyövän tutkimushankkeet saavat merkittävän osan rahoituksesta. Kolmasosa tutkimusrahoituksesta myönnetään tutkimukseen, jossa ei ole kohteena mikään erityinen syöpätyyppi, toteaa Syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen tiedotteessa.

– Lahjoitukset ovat aivan keskeisessä roolissa siinä, että tutkijat voivat tehdä huippututkimusta esimerkiksi uusien syöpähoitojen kehittämiseksi. Tänäkin vuonna kliininen syöpätutkimus sai huomattavan määrän apurahoja, mikä on tärkeää julkisen rahoituksen leikkausten vuoksi.

Yksi suurapurahan saaneista on Turun yliopiston professori Johanna Ivaska tutkimusryhmineen. Ivaskan tutkimusryhmä on tutkinut levinnyttä rintasyöpää ja mekanismeja, jotka mahdollistavat syövän leviämisen ja etäpesäkkeiden kasvun. Levinnyttä rintasyöpää sairastavan keskimääräinen elinaika on tällä hetkellä noin kolme vuotta eikä täsmälääkkeitä ole.

– Tutkimme kasvutekijäreseptorien säätelyä lääkehoidolle vastustuskykyisessä HER2-rintasyövässä. Tavoitteena on löytää uusia lääkekehityskohteita, sillä valtaosa nykyisistä lääketutkimuksista ja käytössä olevista täsmälääkkeistä keskittyy paikallisen rintasyövän hoitoon ja hoitotulokset ovatkin erinomaisia. Oma tutkimuksemme keskittyy juuri levinneiden syöpien erityispiirteiden kartoittamiseen, todetaan Ivaskan tutkimuksesta tiedotteessa.

Muut suurapurahan saajat ovat professori Gonghong Wei Oulun yliopistosta, professori Sampsa Hautaniemi Helsingin yliopistosta sekä professori Satu Mustjoki Helsingin yliopistosta.

Turun seudun tutkijoille myönnettiin yhteensä 18 erisuuruista apurahaa. Lista Syöpäsäätiön vuoden 2019 apurahansaajista on nähtävillä Syöpäsäätiön sivuilla.