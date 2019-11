Turun kaupungin laskut toimitetaan vasta PAU:n lakon päätyttyä

Turun kaupungin viikolla 45 lähettämät paperilaskut eivät välttämättä ehtineet perille ennen lakon alkua, ja kaikki lakon aikaiset laskut lähetetään vasta lakon päätyttyä, tiedottaa Turun kaupunki.

Kaikki lakon aikana laskutettavat Turun kaupungin maksut toimitetaan asiakkaille vasta lakon päätyttyä korjatuilla eräpäivillä. Lakko vaikuttaa myös Turun kaupungin verkkolaskuihin.

Viime viikolla lähetetyt paperilaskut eivät ole välttämättä ennättäneet postitse vastaanottajille ennen PAU:n lakon alkua. Jos laskun saapuminen on lakon vuoksi viivästynyt ja eräpäivä ylittynyt, maksuaikaa voi pidentää soittamalla Sarastian asiakaspalveluun. Sarastian yhteystiedot löytyvät laskulta. Maksuajan pidentämiseen tarvitaan laskunumero, joka lukee laskussa.

Kaarinan kaupunki käyttää yksityistä jakeluyritystä terveyskeskuksen, sosiaalipuolen, päivähoidon, ilta- ja aamupäivätoiminnan laskujen sekä vesilaskujen laskujen lähettämiseen, joten postialan lakolla ei ole vaikutusta. Jos muun laskun, jonka toimittaja on Posti ja päivämäärä on 4.11. tai myöhempi, perintätoimenpiteet aloitetaan vasta, kun lakko ja sen aiheuttamien jakeluviivästysten purku on ohi, tiedottaa kaupunki.

Juttuun lisätty tieto Kaarinan kaupungin käyttämästä yksityisestä jakeluyrityksestä 14.58.