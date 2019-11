Raisionjokeen valui jätevettä jopa viisi päivää – Puhdistamon toimitusjohtaja: "Ikävien sattumusten sarja"

Jasmin Koivisto

Turun seudun puhdistamon Raisionjoen pumppaamolla tapahtui viime maanantain ja perjantain välisenä aikana jäteveden ylivuotoa Raisionjokeen yhteensä noin 35 000 m3, mikä vastaa noin 40 % puhdistamon keskimääräisestä päivävirtaamasta. Tsp:n mukaan ylivuoto johtui saneerausurakoitsijan inhimillisestä erehdyksestä.

Tsp:n viemäriverkostossa ennen Raisionjoen pumppaamoa oli saneeraustarpeita rapautumisesta johtuen. Tsp osti saneerauksen suunnittelun ja toteutuksen saneerausurakoitsijalta. Saneerauksen aikana viemärilinjan jätevedet ohipumpattiin pumppaamon viereiseen kaivoon, jotta saneerausta päästiin toteuttamaan. Ohipumppaus aloitettiin saneerausurakoitsijan toimesta viime maanantaipäivällä.

– Tämä on ollut ikävien sattumusten sarja, harmittelee Turun seudun puhdistamon toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

Hän kertoo, että saneerausurakoitsija havaitsi ylivuodon perjantaiaamuna ja ilmotti asiasta puhdistamolle. Kello 14.30 puhdistamolla todettiin, että häiriötilanne oli ylivuotokaivossa, johon viemärisaneerauksen ohipumppaus oli kytketty. Ongelman syy tai laajuus ei kuitenkaan ollut vielä tiedossa.

Osa viemärisaneerauksen ohipumppauksesta päätyi ylivuotona Raisionjokeen ylivuotokaivon kautta. Ohipumppaus oli kytketty suunnitelman vastaisesti väärään kaivoon.

– Ryhdyimme välittömästi toimenpiteisiin, jotta jätevedet saatiin tavanomaiselle reitille, kertoo Levomäki.

Kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle ja Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtiin perjantaina.

Ylivuodon seurauksia on jo ryhdytty selvittämään. Tsp on tilannut ylimääräisiä näytteenottoja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Raisionjoesta ja Raisionjoen edustan merialueelta. Raisionjoesta näytteitä on otettu kaksi ja merialueelta viisi. Levomäen mukaan tuloksia ei ole vielä saatu eikä niiden valmistumisen ajankohdasta ole vielä varmuutta.

Lisäksi Turun ympäristösuojeluviranomaiset ovat ottaneet näytteitä avantopaikoilta.