Turkulainen Jonna Nykänen innostui makrameesta ja joogasta

Turkulaisen Jonna Nykäsen kodissa ei voi olla huomaamatta, että hän on hurahtanut makrameetöihin. Seinillä on useita makrameeseinävaatteita ja viherkasvit roikkuvat rennosti makrameeamppeleissa. Rekillä on valmistumassa seuraava iso työ. Työpöydällä on valmisteilla joulumyyjäisiin kanelitankoihin solmittuja joulukoristeita ja erilaisia korvakoruja. Lankakeriä ja luonnosta kerättyjä keppejä on siellä täällä.

– Etsin pitkään omaa juttuani. Puolitoista vuotta sitten osallistuin Turun taitokeskuksessa makrameeseinävaatekurssille. Se kolahti ja koukutti heti. Solmiminen tuntuu hyvältä sormissa, ja se on myös hyvin meditatiivista, Nykänen sanoo.

Makramee on Nykäsen mukaan suhteellisen helppoa ja nopeaa. Hän oppi taitokeskuksen kurssilla pari tekniikkaa. Kurssin jälkeen hän lainasi kirjastosta kirjoja ja teki harjoitustöitä. Makrameessa on kolme perussolmua, joilla saa aikaan erilaisia pintoja ja kuvioita. Nykäsen töistä suurin osa syntyy yhdistelemällä kahta tai kolmea solmua.

– Minulla ei ole ollut koskaan kärsivällisyyttä tehdä isoja töitä, kuten neuloa villapaitoja. Tykkään rouheista ja nopeista töistä. Makrameetekniikalla voi tehdä pientä tai tosi isoa.

Nykänen on tehnyt aina paljon käsitöitä. Käsillä tekemisen taidon ja ilon hän on perinyt läheisiltään. Hänen äitinsä ja mumminsa ovat ommelleet paljon ja ukkikin nikkaroi kaikenlaista.

– Olen kasvanut käsillä tekemisen kulttuuriin. Meillä oli kotona paljon virkattuja pitsiliinoja, itse kudotusta pellavasta tehtyjä liinoja ja hirveä määrä itse kudottuja räsymattoja. Mummini on tehnyt itse kansallispuvunkin.

Nykänen kiinnostui jo nuorena vaatteiden ompelusta. Lukion jälkeen hän lähti opiskelemaan vaatetusmuotoilua Kuopion Muotoiluakatemiaan. Valmistumisen jälkeen hän muutti Turkuun ja työskenteli joitakin vuosia vaatetusalalla. Hän on valmistanut pukuja muun muassa Turun kaupunginteatterissa ompelijana ja pukijana. Lisäksi hän on puvustanut erilaisia tanssi- ja teatteriesityksiä, ja esiintynyt välillä itsekin.

Vaatetusalalla on vähän töitä eikä se tuntunut Nykäsestä muutenkaan ihan omalta alalta, joten hän alkoi katsella muita vaihtoehtoja. Hän työskenteli muutaman vuoden Ruohonjuuressa. Sen ohella hän jatkoi 2000-luvun alussa aloittamaansa joogaharrastusta ja päätti syventää osaamistaan hakeutumalla joogaohjaajakoulutukseen.

– Olin ajatellut, että voisin ohjata tunnin silloin tällöin, mutta aloinkin saada paljon töitä eri joogastudioilta ja se vei mennessään. Menin mukaan myös Joogakerttuliin, ja vähän vahingossa minusta tuli myös studion toinen omistaja.

Nykänen ei muista tarkkaan, mistä hän sai idean lähteä harjoittelemaan makrameeta. Hänellä on kuitenkin vahva muistikuva lapsuudenkodin amppeleista, joissa oli jotain kiehtovaa.

– Muistan miettineeni, että olisi kiva kokeilla tehdä sellainen. Silloin ne eivät olleet trendikkäitä ja kokeilu jäi.

Makrameissa Nykästä viehättää paitsi tekeminen ja tekniikka myös materiaalit. Hän käyttää töissään luonnon- ja kierrätysmateriaaleja, kuten vaateteollisuuden ylijäämästä valmistettuja ekolankoja ja metsästä itse keräämiään puiden oksia.

– Keräsin jo lapsena metsistä aarteita, kuten risuja, käpyjä ja kiviä. Nykyään en voi mennä metsään etsimättä keppejä. Luonnon muovaamat kepit ovat niin kauniita, etten halua käsitellä niitä mitenkään.

Marraskuussa Nykänen yhdistää tavallaan kaksi intohimoon, kun hän järjestää makrameekurssit Joogakerttulissa. Joogalla ja makrameella onkin Nykäsen mukaan paljon yhteistä. Molemmat tuovat vastapainoa kiireiseen arkeen ja auttavat rentoutumaan.

– Joogaamalla ja tekemällä käyttöön tulevia makrameetöitä ekolangoilla voin olla varma, että olen tehnyt hyvän työn, Jonna Nykänen sanoo.

Makrameetyöpajat la 16.11. kello 10–12.30 (amppeli) ja kello 14–17 (seinävaate) Joogakerttulin tiloissa os. Kerttulinkatu 16 b. Lisätietoja tapahtuman Facebook-sivuilta ja joyknotting@gmail.com.