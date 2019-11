Gallup: Vietätkö pikkujouluja?

"En tänä vuonna vietä pikkujouluja. Aiempina vuosina olen ollut firman pikkujouluissa. Olemme olleet laivalla ja siellä on ollut hauskaa."

Matti Kääriäinen,

Masku

Lennart Holmberg

"Meillä on kavereiden kanssa pari kertaa vuodessa vaihtokirppis ja sen ideana on, ettei raha liiku, vaan sinne voi tuoda tarpeetonta tavaraa ja saada tarpeellista. Tällä porukalla vietämme pikkujouluja. Ensin on vaihtojuttuja ja sitten vietämme iltaa rennommissa tunnelmissa syöden ja juoden hyvin."

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Miia Suominen,

Mynämäki

Lennart Holmberg

"Tänä vuonna on firman ja kaveriporukan pikkujoulut. Firman pikkujouluja vietämme perinteisellä tavalla. Syödään hyvin ja seurustellaan. Pysähdymme kiireisen arjen keskellä. Myös kavereiden pikkujouluissa istutaan rauhassa yhdessä alas ja vaihdetaan kuulumisia, kun ei kiireessä usein ehditä nähdä."

Tomi Haapalainen,

Turku