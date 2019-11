Moneen otteeseen viivästyneen Puolalanpuiston peruskorjauksen ensimmäinen vaihe valmistumassa

Marika Anttila

Puolalanpuiston peruskorjauksen ensimmäinen vaihe on valmistumassa, tiedottaa Turun kaupunki. Vuosi sitten marraskuussa alkaneen remontin piti alunperin valmistua kesäkuussa. Remonttia on viivästyttänyt muun muassa henkilöstöpula ja asfaltin toimitusongelmat. Nyt valmiiksi on saatu puiston valaistus, kulkuväyliä ja kalusteita.

– Puolalanmäen puistoalue kuuluu kaupungin arvokkaimpiin puistoihin, joten siihen kohdistuvat työt on tehtävä huolella ja kestävällä tavalla. Peruskorjauksen valmistumisen viivästyminen on tietysti valitettavaa, mutta usean vuosikymmenen perspektiivistä tämä muutaman kuukauden viivästys ei ole kuitenkaan kovin iso asia, sanoo infran rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää kaupungin tiedotteessa.

Valaisinpylväiden lisäksi puistossa on uusittu myös valaisimien maanalaiset rakenteet. Lisäksi alkuperäisen urakan suunnitelmista poiketen samalla uusittiin myös puiston reunoilla kulkevien katu-alueiden valaistus. Eri tilausten yhdistäminen samaan aikatauluun todettiin kokonaisvaikutusten kannalta parhaaksi ja edullisimmaksi.

Puistoon istutettavien puuvartisten kasvien ja perennaryhmien kasvualustat ja kastelujärjestelmät rakennettiin uudelleen ja Läntiselle Pitkäkadulle johtava käytävä peruskorjattiin. Taidemuseon lähellä sijaitsevan pronssisen Joutsenet-veistoksen koristealtaalle rakennettiin uusi tyhjennysputki ja vesiposti.

Puistoalueen vesihuoltoa parannettiin uusimalla alueella kulkeva kesävesijohto. Samalla uusittiin myös vanhaa talousvesijohtoa. Alueelle on rakennettu uusia sadevesikaivoja, kaikki hulevesikourut on purettu ja rakennettu uudelleen.

Kaikki puistossa kulkevat päällystetyt käytävät peruskorjattiin ja alueelle rakennettiin uusi portaaton kulkuyhteys Puutarhakadulta. Rauhankadun puistoon rajautuva pääty kunnostettiin, ja Iso-Puolalan takana sijaitseva kalliopainanne täytettiin, mikä lisää alueen turvallisuutta.

Taidemuseon taakse on toteutettu kaksi uutta oleskelualuetta penkkeineen.

Työt Puolalanmäellä jatkuvat edelleen useassa eri kohteessa. Puolalanmäen Kauppiaskadun puoleinen alue peruskorjataan kokonaan ja mäellä sijaitsevat katualueet kunnostetaan ja niihin asennetaan hidastetöyssyjä. Joutsenet-veistoksen koristealtaan ympäristö kunnostetaan ja koko mäelle istutetaan uusia kasveja. Alueelle rakennettaan myös kokonaan uusi leikkipiste.

Puolalanmäen peruskorjaukselle vuonna 2013 laadittu kokonaiskustannusarvio on 1,9 miljoonaa euroa. Puistoa on korjattu vaiheittain vuodesta 2015 alkaen vuosittaisen talousarvion mukaan. Nyt valmiiksi saatujen töiden osuus on noin 0,5 miljoonaa euroa. Kaupungin mukaan kokonaiskustannukset saattavat ylittää kustannusarvion, koska töiden edetessä suunnitelmia on tarkennettu ja tilauksia on laajennettu.

– Kokonaistaloudellisesti tämä tulee kaupungille halvemmaksi kuin jos osa töistä olisi siirretty muutaman vuoden päähän tulevaisuuteen. Tämä on myös puiston käytön kannalta parempi ratkaisu, sanoo Mäenpää.

